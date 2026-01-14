Lebukott a Tisza, Tarr Zoltán újabb beismerő vallomást tett

Újabb önleleplező nyilatkozatot tett Tarr Zoltán – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Bóka János.
Mint az uniós ügyekért felelős miniszter fogalmazott, Tarr megszólalása egyértelmű beismerés: a Tisza Párt kész lenne a magyarok pénzét Ukrajnának átadni, közben ezt „jó üzletként” próbálja beállítani.
Tarr reakciója több, eddig vitatott állítást is megerősít
Bóka János szerint Tarr reakciója több, eddig vitatott állítást is megerősít.
- Egyrészt elismeri, hogy az Európai Unió már eddig is hatalmas összegekkel támogatta Ukrajnát.
- Másrészt azt is beismeri, hogy a jelentésben hivatkozott, adóemeléseket és megszorításokat követelő uniós határozatok és dokumentumok valóban léteznek, és tartalmuk megfelel annak, amit a jelentés állít.
- Emellett Tarr Zoltán azt is kénytelen elismerni, hogy az ukrán tervekben valóban szerepel egy mintegy 800 milliárd dolláros újjáépítési igény.
A miniszter hangsúlyozta: a jelentés világosan bemutatja, milyen adóemeléseket és megszorításokat vár el Brüsszel Ukrajna további finanszírozása érdekében. Ezek azok az intézkedések, amelyek a Tisza által képviselt csomagban is megjelennek.
Azt is tudjuk – épp Tarr Zoltántól – hogy a választásokig ők erről nem akartak beszélni, mert tudják akkor megbuknak.
– fogalmazott a miniszter.
Bóka János arra is rámutatott: Tarr Zoltán a baloldalon megszokott módon egy Soroshoz köthető NGO tanulmányával próbálta igazolni álláspontját. Véleménye szerint ez a tanulmány önmagában is külön elemzést érdemel, amely további kérdéseket vet fel a Tisza valódi politikai szándékaival kapcsolatban.
A kormány álláspontja szerint mindez egyértelműen megmutatja, milyen irányba vezetné az országot a Tisza: újabb megszorításokkal, adóemelésekkel és a magyar emberek pénzének külföldre juttatásával.