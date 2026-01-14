Lebukott a Tisza, Tarr Zoltán újabb beismerő vallomást tett

Újabb önleleplező nyilatkozatot tett Tarr Zoltán – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Bóka János.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Mint az uniós ügyekért felelős miniszter fogalmazott, Tarr megszólalása egyértelmű beismerés: a Tisza Párt kész lenne a magyarok pénzét Ukrajnának átadni, közben ezt „jó üzletként” próbálja beállítani.

Tarr reakciója több, eddig vitatott állítást is megerősít

Bóka János szerint Tarr reakciója több, eddig vitatott állítást is megerősít.

Egyrészt elismeri, hogy az Európai Unió már eddig is hatalmas összegekkel támogatta Ukrajnát.

Másrészt azt is beismeri, hogy a jelentésben hivatkozott, adóemeléseket és megszorításokat követelő uniós határozatok és dokumentumok valóban léteznek, és tartalmuk megfelel annak, amit a jelentés állít.

Emellett Tarr Zoltán azt is kénytelen elismerni, hogy az ukrán tervekben valóban szerepel egy mintegy 800 milliárd dolláros újjáépítési igény.

A miniszter hangsúlyozta: a jelentés világosan bemutatja, milyen adóemeléseket és megszorításokat vár el Brüsszel Ukrajna további finanszírozása érdekében. Ezek azok az intézkedések, amelyek a Tisza által képviselt csomagban is megjelennek.

Azt is tudjuk – épp Tarr Zoltántól – hogy a választásokig ők erről nem akartak beszélni, mert tudják akkor megbuknak.

– fogalmazott a miniszter.

Bóka János arra is rámutatott: Tarr Zoltán a baloldalon megszokott módon egy Soroshoz köthető NGO tanulmányával próbálta igazolni álláspontját. Véleménye szerint ez a tanulmány önmagában is külön elemzést érdemel, amely további kérdéseket vet fel a Tisza valódi politikai szándékaival kapcsolatban.

A kormány álláspontja szerint mindez egyértelműen megmutatja, milyen irányba vezetné az országot a Tisza: újabb megszorításokkal, adóemelésekkel és a magyar emberek pénzének külföldre juttatásával.