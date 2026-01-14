Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Valami történik a Közel-Keleten! Trump 24 órán belül kirobbanthatja a háborút – a britek reagáltak

Olvasta?

Úgy helyretették Macront, hogy most az Élysée-palota egyik sötét sarkában sírdogálhat

tarr zoltán

Lebukott a Tisza, Tarr Zoltán újabb beismerő vallomást tett

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tarr Zoltánra szerencsére mindig lehet számítani, ha önleleplezésről van szó: a Tisza simán odaadná a magyarok pénzét Ukrajnának, és komoly arccal azt állítja, hogy ez jó üzlet – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Bóka János. A miniszter szerint a Tisza pontosan tudja, hogy ezek a tervek vállalhatatlanok, ezért a választásokig el akarta hallgatni őket a választók elől.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tarr zoltántisza pártbóka jános

Újabb önleleplező nyilatkozatot tett Tarr Zoltán – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Bóka János. 

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a párt érdekében titokban tartaná a Tisza-adócsomagot Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Mint az uniós ügyekért felelős miniszter fogalmazott, Tarr megszólalása egyértelmű beismerés: a Tisza Párt kész lenne a magyarok pénzét Ukrajnának átadni, közben ezt „jó üzletként” próbálja beállítani.

 

Tarr reakciója több, eddig vitatott állítást is megerősít

Bóka János szerint Tarr reakciója több, eddig vitatott állítást is megerősít. 

  • Egyrészt elismeri, hogy az Európai Unió már eddig is hatalmas összegekkel támogatta Ukrajnát. 
  • Másrészt azt is beismeri, hogy a jelentésben hivatkozott, adóemeléseket és megszorításokat követelő uniós határozatok és dokumentumok valóban léteznek, és tartalmuk megfelel annak, amit a jelentés állít. 
  • Emellett Tarr Zoltán azt is kénytelen elismerni, hogy az ukrán tervekben valóban szerepel egy mintegy 800 milliárd dolláros újjáépítési igény.

 A miniszter hangsúlyozta: a jelentés világosan bemutatja, milyen adóemeléseket és megszorításokat vár el Brüsszel Ukrajna további finanszírozása érdekében. Ezek azok az intézkedések, amelyek  a Tisza által képviselt csomagban is megjelennek.

Azt is tudjuk – épp Tarr Zoltántól – hogy a választásokig ők erről nem akartak beszélni, mert tudják akkor megbuknak.

– fogalmazott a miniszter.

Bóka János arra is rámutatott: Tarr Zoltán a baloldalon megszokott módon egy Soroshoz köthető NGO tanulmányával próbálta igazolni álláspontját. Véleménye szerint ez a tanulmány önmagában is külön elemzést érdemel, amely további kérdéseket vet fel a Tisza valódi politikai szándékaival kapcsolatban.

A kormány álláspontja szerint mindez egyértelműen megmutatja, milyen irányba vezetné az országot a Tisza: újabb megszorításokkal, adóemelésekkel és a magyar emberek pénzének külföldre juttatásával.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!