Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Korrupció

Óriási baklövés: használhatatlan lőszerekkel látták el az ukrán frontot

Mi történik?

Ebből nagy baj lehet – Donald Trump újabb ország ügyeibe avatkozik bele

tek

Készenlétben a páncélozott járművek – a TEK bármikor beavatkozhat

7 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A belügyminiszter által meghatározottak szerint a Terrorelhárítási Központ (TEK) speciális járművei továbbra is készenlétben állnak a meteorológiai előrejelzések alapján várható extrém időjárással összefüggő rendkívüli helyzetek kezelésére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tekterrorelhárítási központbtr - 80operatív törzsbelügyminiszter

A tájékoztatás szerint a páncélozott BTR-80 típusú járművek, valamint az Ural tehergépkocsik elsődlegesen a gyors, biztonságos és hatékony beavatkozást szolgálják, műszaki adottságaik, nagy teherbírásuk és terepjáró képességeik alapján speciális feladatok végrehajtására alkalmasak.

A TEK speciális járművei továbbra is készenlétben állnak.
A TEK speciális járművei továbbra is készenlétben állnak. Fotó: Terrorelhárítási Központ

Hozzátették: a járművek bevethetősége rugalmas, a belügyminiszter döntése alapján, az operatív törzs információi és az időjárási helyzet függvényében bárhová irányíthatók az ország területén.

Közölték, hogy jelenleg Nagykanizsán, Orosházán, Miskolcon és a fővárosban állnak készenlétben a TEK munkatársai a járművekkel, biztosítva a minél gyorsabb reagálás lehetőségét.

A feladatok végrehajtása az operatív törzs irányítása alatt álló további szervekkel szoros együttműködésben történik.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!