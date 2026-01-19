Hírlevél
Rendkívüli

Reagált a rendőrség az Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatos friss hírekre

Panaszkodnak az aktivisták, most érzik igazán a következményét az adatszivárgásnak

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Tisza Párt korábbi adatszivárgási botrányának utóhatásaira panaszkodnak a mozgalom aktivistái. A Tisza-szigetek tagjai szerint az elmúlt hetekben tömegesen érkeznek kéretlen e-mailek, reklámcélú megkeresések és gyanús telefonhívások azokra az elérhetőségekre, amelyek korábban a párt adatbázisaiban szerepeltek.
tisza világaktivistatisza párt

Ismét a Tisza adatszivárgás következményeiről beszélnek a párt aktivistái. Több Tisza-szigetben is visszatérő téma lett, hogy a tagokat az utóbbi időszakban szokatlan mennyiségű spam e-mail és kéretlen telefonhívás éri. Egyesek napi több megkeresésről számolnak be, mások szerint postaládájukat gyanús, gyakran idegen nyelvű vagy pénzügyi ajánlatokat tartalmazó levelek lepték el – írta meg a Magyar Nemzet.

Tisza Párt, Magyar Péter
Tisza adatszivárgás: most érzik igazán a következményeket az aktivisták
Fotó: Markovics Gábor

Az érintettek közül többen is jelezték: elérhetőségeiket kizárólag a Tisza Párthoz köthető regisztrációk során adták meg, ezért nehezen magyarázható számukra, hogyan kerülhettek reklámadatbázisokba. Sokan egyértelmű összefüggést látnak a mostani jelenségek és a párt körül korábban nyilvánosságra került adatvédelmi incidensek között.

Mint ismert, a Tisza Párt 2025 őszén indította el a Tisza Világ nevű mobilalkalmazást, amelyet rövid idő alatt tízezrek töltöttek le. Az applikáció bevezetését követően azonban súlyos adatszivárgásra derült fény: személyes adatok, köztük nevek, telefonszámok és e-mail-címek kerültek ki az internetre. A párt kezdetben tagadta a történteket, majd különböző magyarázatokkal állt elő az ügyben.
A teljes cikket ide kattintva érhetik el.

 

