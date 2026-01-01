Így tenné tönkre a magyar családokat a Tisza-csomag

Ha mindent beleszámítunk, a háromkulcsos adóemelést, az édesanyák adómentességének elvételét, a rezsicsökkentés és az ingyenes egészségügy eltörlését, a GYED megszüntetését és az egyéb tiszás terveket, egy átlagos keresetű család is több százezer forintot veszíthet havonta, több éves távlatban pedig sok milliós lehet a veszteség.
Az Ellenpont azt vizsgálta meg, hogy ezek az intézkedések összegszerűen hogyan érintenének egy családot.
A GYED eltörlése több milliós veszteséget jelent
A legközvetlenebb családokat sújtó intézkedés egyértelműen a GYED kompenzáció nélküli eltörlése lenne. Az ellátást – amennyiben az előnyösebb – az édesapa fizetése után is igényelni lehet, és gyakorlatilag 18 havi ellátást jelent. Ha egy átlagkeresetű (2025 novemberében bruttó 687.100 forint) édesanya igényli az ellátást, akkor nettó 366.408 forintos díjra jogosult jelenleg. Ez az összeg a jogosultsági idő 18 hónapja alatt összesen több mint 6,5 millió forintot jelent.
Mivel a GYED a gyermekek számától függetlenül jár az édesanyáknak, az ellátás megszüntetése különösen érzékenyen érintené a nagycsaládosokat. A fenti számítás alapján ugyanis három gyermeknél az átlagkeresetet kereső édesanya a három gyerek esetén járó teljes ellátás, azaz a háromszor 18 hónapnyi, összesítve négy és fél év jogosultsági idő alatt összesen több mint 19,7 millió forinttól eshet el.
További milliókat vesz el az édesanyák adómentességének kivezetése
A kormány döntése alapján 2026-tól a kétgyermekes anyák is életük végéig tartó szja-mentességet kapnak, korcsoportonként fokozatosan:
- 2026. január 1-től: 40 év alattiak,
- 2027-től: 40–49 évesek,
- 2028-tól: 50–59 évesek,
- 2029-től: 60 év felettiek.
Ezen kívül benyújtották a 30 év alatti anyák teljes adómentességéről szóló törvényjavaslatot, melynek értelmében 2026. január 1-től a 30 év alatti anyák teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek.
Ez azt jelenti, hogy a 30 év feletti, egy gyermeket nevelőkön kívül az összes édesanya adómentessé válik a kormány tervei szerint 2029-ig, vagyis a következő parlamenti ciklus utolsó teljes naptári évéig.
Ennek értelmében egy átlagkeresetet kereső, a kedvezményre jogosult édesanyának az adómentesség havi szinten 103.065 forint többletbevételt jelent, ami éves szinten több mint 1,2 millió forint plusz a családi kasszának. Ezt a pluszjövedelmet venné el az édesanyáktól a Tisza Párt tervezete.
Apa és anya is kevesebbet keresne
A Tisza Párt kiszivárgott adótervezetei nemcsak az édesanyákat érinti közvetlenül. A személyi jövedelemadó (szja) háromkulcsos emelése minden munkavállalót érintene, korra, nemre, családi állapotra való tekintet nélkül.
A kiszivárgott tervek szerint ugyanis a jelenleg ismert 15 százalékos szja-kulcs csak a bruttó 416.667 forintnál kevesebbet keresők számára maradna meg, afölött már 22 százalékos adó sújtaná a kereseteket. A következő lépcsőt az 1, 25 millió forintos bruttó havi kereset jelenti, aki ennyit visz haza, az 33 százalékos progresszív szja-kulcsot fizet.
Mindez azt jelenti, hogy tehát, hogy az átlagkeresetet keresők havi szinten 18.930 forinttal fizetnének több szja-t, ami éves szinten 227.163 forint.
Egy statisztikailag átlagos, kétkeresős családban a szülők tehát havi 37.860 forinttal, évi 454.320 forinttal keresnének kevesebbet.
Egy háromgyerekes átlagkereső, két jövedelemből élő család tehát összesítve havi 140.925 forinttal, éves szinten 1.691.100 forinttal fizetne több adót, mint jelenleg.
A társasági adók „reformja” a családokat is érinti
Az szja-kulcs drasztikus emelése elsősorban azokat érinti, akiknek van állásuk. A Tisza Párt adócsomagjának teljesülése esetén azonban a dolgozók köre jelentősen szűkülhet.
A kiszivárgott tervezet szerint ugyanis Magyar Péter csapata vállalatmérettől függően több társasági adókulcsot is kidolgozott, amelyek drasztikusan átalakíthatják a vállalatok életképességét. Ezáltal pedig munkanélküliségi hullámot indíthatnak.
Kigazdálkodhatatlan a családoknak a fizetős egészségügy
A Tisza Párt családokat érintő megszorító csomagjának szintén hangsúlyos eleme volt a gyermekorvosi szolgáltatások fizetőssé tétele, amely újabb jelentős terhet róna a családokra.
A probléma az egészségügy privatizációjával, hogy a legsérülékenyebb társadalmi csoportok, vagyis az idősek, a gyerekek és a krónikus betegek válnak a legkitettebbé az ingyenes ellátás felszámolása miatt.
Ez a rendszer az amerikai modell mintájára kerülne kiépítésre, ahol az eddigi széles és teljes körű ellátás helyett például egy komolyabb műtéthez csak akkor juthatnak hozzá a betegek, ha akár a fizetésük 35 százalékát befizetnék járulékként a magánbiztosítónak.
Álom maradna az otthonteremtés
Végezetül nagyon súlyos terhet róna a családokra, ha az otthonteremtés két fontos pillérét, a Családi Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK+) és a rezsicsökkentést felszámolná a Tisza Párt.
Bár a közvetlenül az adópolitikai javaslatcsomagban nem szerepel, de Magyar Péter főnökei Brüsszelben kivezetnék a rezsicsökkentést.
Ha 2025-ben nem lenne rezsicsökkentés, akkor minimum 200 ezer forinttal nőne meg az otthonok átlagos rezsikiadása. Ebbe az áram és gáz mellett már beleértendő a víziközmű-szolgáltatás és a távhő díja is. Az emelkedés különösen azoknál a háztartásoknál lenne drasztikus, amelyeket jelenleg véd a rezsicsökkentés.
Szintén brüsszeli kérés a CSOK kivezetése, a bürokraták szerint a magyar otthonteremtési támogatások „nagyvonalúak”, és „nem célzottak”, „torzítják a lakáspiacot”. Ez praktikusan a CSOK+ végét jelentené, amely 1 gyermekre 15 millió forint, 2 gyermekre 30 millió forint, 3 gyermekre 50 millió forint kedvezményes, fix 3 százalékos kamatozású ingatlanhitelt jelent.
Brüsszelből a legmesszebbmenőkig támogatják Magyar Péter terveit
Egy ilyen mértékű megszorítás pedig mind demográfiai, mind társadalmi szempontból megrokkantaná az országot. Ellehetetlenülne az otthonteremtés, a gyermekvállalás beláthatatlan anyagi terhekkel járna, a családok pedig tömeges elszegényedéssel néznének szembe.
A teljes elemzést az Ellenpont oldalán ide kattintva olvashatják.