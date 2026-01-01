Így tenné tönkre a magyar családokat a Tisza-csomag

Ha mindent beleszámítunk, a háromkulcsos adóemelést, az édesanyák adómentességének elvételét, a rezsicsökkentés és az ingyenes egészségügy eltörlését, a GYED megszüntetését és az egyéb tiszás terveket, egy átlagos keresetű család is több százezer forintot veszíthet havonta, több éves távlatban pedig sok milliós lehet a veszteség.

A Tisza Párt reformjaiban mindent lehet. Fotó: Képernyőkép/Youtube

Az Ellenpont azt vizsgálta meg, hogy ezek az intézkedések összegszerűen hogyan érintenének egy családot.

A GYED eltörlése több milliós veszteséget jelent

A legközvetlenebb családokat sújtó intézkedés egyértelműen a GYED kompenzáció nélküli eltörlése lenne. Az ellátást – amennyiben az előnyösebb – az édesapa fizetése után is igényelni lehet, és gyakorlatilag 18 havi ellátást jelent. Ha egy átlagkeresetű (2025 novemberében bruttó 687.100 forint) édesanya igényli az ellátást, akkor nettó 366.408 forintos díjra jogosult jelenleg. Ez az összeg a jogosultsági idő 18 hónapja alatt összesen több mint 6,5 millió forintot jelent.

Mivel a GYED a gyermekek számától függetlenül jár az édesanyáknak, az ellátás megszüntetése különösen érzékenyen érintené a nagycsaládosokat. A fenti számítás alapján ugyanis három gyermeknél az átlagkeresetet kereső édesanya a három gyerek esetén járó teljes ellátás, azaz a háromszor 18 hónapnyi, összesítve négy és fél év jogosultsági idő alatt összesen több mint 19,7 millió forinttól eshet el.

További milliókat vesz el az édesanyák adómentességének kivezetése

A kormány döntése alapján 2026-tól a kétgyermekes anyák is életük végéig tartó szja-mentességet kapnak, korcsoportonként fokozatosan:

2026. január 1-től: 40 év alattiak,

2027-től: 40–49 évesek,

2028-tól: 50–59 évesek,

2029-től: 60 év felettiek.

Ezen kívül benyújtották a 30 év alatti anyák teljes adómentességéről szóló törvényjavaslatot, melynek értelmében 2026. január 1-től a 30 év alatti anyák teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek.

Ez azt jelenti, hogy a 30 év feletti, egy gyermeket nevelőkön kívül az összes édesanya adómentessé válik a kormány tervei szerint 2029-ig, vagyis a következő parlamenti ciklus utolsó teljes naptári évéig.