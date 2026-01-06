Már több mint 1600 polgármester támogatja a Tisza megszorítócsomagja elleni fellépést

Eddig 1602 település polgármestere jelezte, hogy támogatja a Tisza Párt adóemelési és megszorítócsomagja elleni fellépést. Többen már a Tisza-csomag elutasításáról szóló testületi határozatot is megküldték – derül ki Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármesterének közleményéből.
A kormánypárti politikus jelezte, a támogatók között van Debrecen, Balatonfüred, Tüskevár, Mátészalka, Nagybörzsöny és Ercsi polgármestere, és a megszorítócsomagot visszautasító nyilatkozatok száma folyamatosan nő.
Szita Károly emlékeztetett arra, hogy
a Tisza Párt „Magyarország 2027–2035” konvergenciaprogram címen olyan rendkívül súlyos adóemelési és megszorítócsomagot állított össze, amely a magyar társadalom valamennyi tagját hátrányosan érintené,
ezért tavaly decemberben azt javasolta polgármester kollégáinak, „a polgárainkra és a helyi közösségeinkre veszélyt jelentő terveket” tárgyalják meg a közgyűlések, képviselő-testületek, és határozatban utasítsák el azokat.
A Tisza-csomag csak bajt hozna
„A Tisza Párt javaslata ugyanis szinte elviselhetetlen terheket róna dolgozóinkra, akiknek
egekbe növelné a személyi jövedelemadóját, ezzel elvenné a béremelések jelentős részét is, elviselhetetlen terheket róna a családjainkra, amelyeknek csökkentené támogatásait, a vállalkozásainkra, amelyek munkahelyeket biztosítanak,
és amelyek számára adóemelést irányoz elő, és jelentős terheket a megtakarítással rendelkezőkre, akiknek az évek alatt összerakott forintjaira, vásárolt autóira további adókat vetne ki, és ha mindez még nem lenne elég, megadóztatná a nyugdíjakat is” – hangsúlyozta.
Szita Károly úgy vélte,
a tervezet „szöges ellentétben áll a településeinken élő emberek és a nálunk működő vállalkozások érdekeivel”.
„Az elmúlt 15 évben településeink közös erővel a Modern Városok Programnak, a Magyar Falu Programnak és számos egyéb fejlesztési együttműködésnek köszönhetően történelmi léptékű eredményeket értek el, sok helyen az elmúlt évszázad legnagyobb beruházásai valósultak meg” – hívta fel a figyelmet.