Már több mint 1600 polgármester támogatja a Tisza megszorítócsomagja elleni fellépést

Eddig 1602 település polgármestere jelezte, hogy támogatja a Tisza Párt adóemelési és megszorítócsomagja elleni fellépést. Többen már a Tisza-csomag elutasításáról szóló testületi határozatot is megküldték – derül ki Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármesterének közleményéből.

Szita Károly: A településeknek fel kell lépni a Tisza-csomag ellen

Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

A kormánypárti politikus jelezte, a támogatók között van Debrecen, Balatonfüred, Tüskevár, Mátészalka, Nagybörzsöny és Ercsi polgármestere, és a megszorítócsomagot visszautasító nyilatkozatok száma folyamatosan nő.

Szita Károly emlékeztetett arra, hogy

a Tisza Párt „Magyarország 2027–2035” konvergenciaprogram címen olyan rendkívül súlyos adóemelési és megszorítócsomagot állított össze, amely a magyar társadalom valamennyi tagját hátrányosan érintené,

ezért tavaly decemberben azt javasolta polgármester kollégáinak, „a polgárainkra és a helyi közösségeinkre veszélyt jelentő terveket” tárgyalják meg a közgyűlések, képviselő-testületek, és határozatban utasítsák el azokat.

A Tisza-csomag csak bajt hozna

„A Tisza Párt javaslata ugyanis szinte elviselhetetlen terheket róna dolgozóinkra, akiknek

egekbe növelné a személyi jövedelemadóját, ezzel elvenné a béremelések jelentős részét is, elviselhetetlen terheket róna a családjainkra, amelyeknek csökkentené támogatásait, a vállalkozásainkra, amelyek munkahelyeket biztosítanak,

és amelyek számára adóemelést irányoz elő, és jelentős terheket a megtakarítással rendelkezőkre, akiknek az évek alatt összerakott forintjaira, vásárolt autóira további adókat vetne ki, és ha mindez még nem lenne elég, megadóztatná a nyugdíjakat is” – hangsúlyozta.

Szita Károly úgy vélte,

a tervezet „szöges ellentétben áll a településeinken élő emberek és a nálunk működő vállalkozások érdekeivel”.

„Az elmúlt 15 évben településeink közös erővel a Modern Városok Programnak, a Magyar Falu Programnak és számos egyéb fejlesztési együttműködésnek köszönhetően történelmi léptékű eredményeket értek el, sok helyen az elmúlt évszázad legnagyobb beruházásai valósultak meg” – hívta fel a figyelmet.