Amikor már Bajnait kell elővenni: egyre nagyobb a baj a Tisza Pártnál

Hadrendbe álltak Orbán Viktor vezetésével

A Fidesz–KDNP tegnap megtartotta 31. kongresszusát a budapesti Hungexpón, ahol a pártszövetség bejelentette a 106 képviselőjelöltjét az áprilisi országgyűlési választásra. 41 körzetben új jelöltet választottak, 65-ben pedig maradtak a korábbi politikusok.

A rendezvényen felszólalt Orbán Viktor is, akit hivatalosan is miniszterelnök-jelöltnek szavaztak meg a küldöttek. A kormányfő beszédében a nemzeti egység kérdését is középpontba állította, hangsúlyozva, hogy csak az a politikai közösség képes valódi összefogást teremteni az országban, amely saját sorain belül is egységes.

Kiderült, hogy a kormánypártoknak ezúttal a "Biztos választás" lesz a kampányszlogenjük.