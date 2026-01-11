Amikor már Bajnait kell elővenni: egyre nagyobb a baj a Tisza Pártnál

Terjedelmes posztban értékelte a kormánypártok tegnapi kampánygyűlését Mráz Ágoston Sámuel. A politikai elemző úgy látja, hogy a kormánypártok nyerőszériában vannak, miközben a Tisza Pártnál egyre több válságjel figyelhető meg.
Bajban érzi magát a Tisza
Mráz nyolc pontban vezette le a fentieket:
- A Fidesz a nyugodt erő, kormányképes, már bizonyított, higgadt. Alternatívája ezekben a „veszélyes időkben”.
- Aki végigállta a kongresszust, tudja mire gondolok: ez many people show volt, szemben a Tisza one man show-jával. Orbán külön hangsúlyozta, s ez is a Tiszával szembeállítva erős különösen, hogy nemzeti egységet csak az tud teremteni, aki egy politikai közösségben is tud egységet alkotni (ő tud), ami persze egy 26 fős pártban nem nagy kunszt.
- A kongresszus magabiztosságot is sugárzott: egy győzelemre készülő párt közössége gyűlt össze (Orbán: „megint a legjobb korban vagyok” a miniszterelnökségre); ezzel szemben a Tisza választási csalásos vádjai, Bajnai bejelentkezése azt jelzik, hogy a Tisza bajban érzi magát.
- A 41 képviselős nemzedékváltás folyamatos program: mivel a társadalom is változik, a társadalom közepéből jövő kormányerőnek is folyamatosan változnia kell.
- A fiatalítás mellett a tapasztalat is nagyon fontos, ezért 65 választókerületben nem lesz újítás. Orbán egyszerre mindkettő: a legtapasztaltabb politikus Európa-szerte, de kollégáihoz képest fiatal (Trump 80, Putyin és Xi 74-74, Erdogan 72, ahogy sorolta).
- Ugyanakkor a kormánypárt személyi összetételében ugyan megváltozott, de programja és értékei változatlanok: no war, no gender, no migration volt Orbán beszédének fő íve.
- Október 23. után ismét, külön is megszólította a fiatalokat: itt még van „növekedési potenciálja” a kormánypártnak. Ha szimpátiaszavazást tartanának, lehet, hogy a fiatalok nem lennének fideszesek, de ha az alternatívát megismerik (sorkötelesség), annál inkább.
- Az egész kongresszust átszőtte a széles nemzetközi kapcsolatrendszer sikerjelentése: Orbánon kívül két EU-s miniszterelnök, az argentin elnök és az izraeli miniszterelnök, az európai konzervatívok elnöke (Morawiecki), az FPÖ, Vox, stb. vezetői is támogatták a Fideszt. Elszigetelődésről szó sem lehet, ha valaki el van szigetelődve, az Brüsszel: az emberektől és a valóságtól.
Hadrendbe álltak Orbán Viktor vezetésével
A Fidesz–KDNP tegnap megtartotta 31. kongresszusát a budapesti Hungexpón, ahol a pártszövetség bejelentette a 106 képviselőjelöltjét az áprilisi országgyűlési választásra. 41 körzetben új jelöltet választottak, 65-ben pedig maradtak a korábbi politikusok.
A rendezvényen felszólalt Orbán Viktor is, akit hivatalosan is miniszterelnök-jelöltnek szavaztak meg a küldöttek. A kormányfő beszédében a nemzeti egység kérdését is középpontba állította, hangsúlyozva, hogy csak az a politikai közösség képes valódi összefogást teremteni az országban, amely saját sorain belül is egységes.
Kiderült, hogy a kormánypártoknak ezúttal a "Biztos választás" lesz a kampányszlogenjük.