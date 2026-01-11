Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Baklövés

Visszafelé sült el Magyar Péter támadása – saját kezűleg erősítette a Fidesz kampányát

Időjárás

Elszabadult a tél pokla – hófúvás, ónos eső és -20 fok bénítja meg az országot

Mráz Ágoston Sámuel

Amikor már Bajnait kell elővenni: egyre nagyobb a baj a Tisza Pártnál

46 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nyolc pontban értékelte Mráz Ágoston Sámuel a Fidesz szombati kongresszusát. A Nézőpont Intézet kutatási vezetője és igazgatója szerint a Fidesz erőt mutatott, miközben egyre több jel utal arra, hogy a Tisza bajban érzi magát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mráz Ágoston SámuelFideszFidesz-KDNPOrbán ViktorBajnai Gordon

Terjedelmes posztban értékelte a kormánypártok tegnapi kampánygyűlését Mráz Ágoston Sámuel. A politikai elemző úgy látja, hogy a kormánypártok nyerőszériában vannak, miközben a Tisza Pártnál egyre több válságjel figyelhető meg. 

Fidesz–kongresszus, Fideszkongresszus, Fidesz-KDNP kanpányindító, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 10. Orbán Viktor, OrbánViktor, OrbánViktorkongresszus
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint komoly erődemonstrációt tartott a Fidesz, miközben a Tisza válságjeleket mutat.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Bajban érzi magát a Tisza

Mráz nyolc pontban vezette le a fentieket:

  1. A Fidesz a nyugodt erő, kormányképes, már bizonyított, higgadt. Alternatívája ezekben a „veszélyes időkben”.
  2. Aki végigállta a kongresszust, tudja mire gondolok: ez many people show volt, szemben a Tisza one man show-jával. Orbán külön hangsúlyozta, s ez is a Tiszával szembeállítva erős különösen, hogy nemzeti egységet csak az tud teremteni, aki egy politikai közösségben is tud egységet alkotni (ő tud), ami persze egy 26 fős pártban nem nagy kunszt.
  3. A kongresszus magabiztosságot is sugárzott: egy győzelemre készülő párt közössége gyűlt össze (Orbán: „megint a legjobb korban vagyok” a miniszterelnökségre); ezzel szemben a Tisza választási csalásos vádjai, Bajnai bejelentkezése azt jelzik, hogy a Tisza bajban érzi magát.
  4. A 41 képviselős nemzedékváltás folyamatos program: mivel a társadalom is változik, a társadalom közepéből jövő kormányerőnek is folyamatosan változnia kell.
  5. A fiatalítás mellett a tapasztalat is nagyon fontos, ezért 65 választókerületben nem lesz újítás. Orbán egyszerre mindkettő: a legtapasztaltabb politikus Európa-szerte, de kollégáihoz képest fiatal (Trump 80, Putyin és Xi 74-74, Erdogan 72, ahogy sorolta).
  6. Ugyanakkor a kormánypárt személyi összetételében ugyan megváltozott, de programja és értékei változatlanok: no war, no gender, no migration volt Orbán beszédének fő íve.
  7. Október 23. után ismét, külön is megszólította a fiatalokat: itt még van „növekedési potenciálja” a kormánypártnak. Ha szimpátiaszavazást tartanának, lehet, hogy a fiatalok nem lennének fideszesek, de ha az alternatívát megismerik (sorkötelesség), annál inkább.
  8. Az egész kongresszust átszőtte a széles nemzetközi kapcsolatrendszer sikerjelentése: Orbánon kívül két EU-s miniszterelnök, az argentin elnök és az izraeli miniszterelnök, az európai konzervatívok elnöke (Morawiecki), az FPÖ, Vox, stb. vezetői is támogatták a Fideszt. Elszigetelődésről szó sem lehet, ha valaki el van szigetelődve, az Brüsszel: az emberektől és a valóságtól.

Hadrendbe álltak Orbán Viktor vezetésével

A Fidesz–KDNP tegnap megtartotta 31. kongresszusát a budapesti Hungexpón, ahol a pártszövetség bejelentette a 106 képviselőjelöltjét az áprilisi országgyűlési választásra. 41 körzetben új jelöltet választottak, 65-ben pedig maradtak a korábbi politikusok.

A rendezvényen felszólalt Orbán Viktor is, akit hivatalosan is miniszterelnök-jelöltnek szavaztak meg a küldöttek. A kormányfő beszédében a nemzeti egység kérdését is középpontba állította, hangsúlyozva, hogy csak az a politikai közösség képes valódi összefogást teremteni az országban, amely saját sorain belül is egységes.

Kiderült, hogy a kormánypártoknak ezúttal a "Biztos választás" lesz a kampányszlogenjük. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!