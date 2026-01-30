A Tisza Párt környezetében már nyíltan beszélnek a rezsicsökkentés megszüntetéséről – videó

Magyar Péter testvérének propagandacsatornáján, a Kontroll.hu YouTube-felületén Tóta W. Árpád balliberális publicista beszélt arról, hogy miért tartja fenntarthatatlannak a rezsicsökkentés jelenlegi rendszerét – hívta fel rá a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Tóta W. Árpád balliberális publicista (Forrás: Képernyőfotó)

A balliberális Magyar Péter-rajongó Tóta W. Árpád így fogalmazott:

Nyilván valamennyire logikus, hogy a Tisza nem most fog beleállni abba, hogy hogyan fogjuk ezt átalakítani, de hogy ez a rezsim így nem tartható fenn, mármint a rezsicsökkentésnek ez a módszere, az azért közhely.”

Nem ez az első alkalom, hogy a Tisza Párt-közeli megszólalók kritizálják a rezsicsökkentést. Korábban is több politikus és szakértő fogalmazott meg hasonló véleményt, ám ilyen konkrét utalás a párt jövőbeni intézkedéseire eddig nem hangzott el.