rezsicsökkentés

A Tisza Párt környezetében már nyíltan beszélnek a rezsicsökkentés megszüntetéséről – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A rezsicsökkentés jövője került szóba Magyar Péter testvérének YouTube-csatornáján, ahol Tóta W. Árpád balliberális megmondóember nyíltan beszélt a rendszer átalakításának szükségességéről.
Magyar Péter testvérének propagandacsatornáján, a Kontroll.hu YouTube-felületén Tóta W. Árpád balliberális publicista beszélt arról, hogy miért tartja fenntarthatatlannak a rezsicsökkentés jelenlegi rendszerét – hívta fel rá a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Tóta W. Árpád balliberális publicista (Forrás: Képernyőfotó)

A balliberális Magyar Péter-rajongó Tóta W. Árpád így fogalmazott:

Nyilván valamennyire logikus, hogy a Tisza nem most fog beleállni abba, hogy hogyan fogjuk ezt átalakítani, de hogy ez a rezsim így nem tartható fenn, mármint a rezsicsökkentésnek ez a módszere, az azért közhely.”

Nem ez az első alkalom, hogy a Tisza Párt-közeli megszólalók kritizálják a rezsicsökkentést. Korábban is több politikus és szakértő fogalmazott meg hasonló véleményt, ám ilyen konkrét utalás a párt jövőbeni intézkedéseire eddig nem hangzott el. 

A tiszás energetikai szakértő nekiment a rezsistopnak is

Korábban 

Magyar Péter már „humbugnak” nevezte a rezsicsökkentést. 

Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője egy Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy szerinte túl olcsó az energia a magyar emberek számára, ezért „véget kellene vetni” a rezsicsökkentésnek.

Csillag István, a Magyar Pétert támogató bukott SZDSZ-es miniszter már a rezsistopot is támadja

 

