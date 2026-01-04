Baloldali veteránok Brüsszelben: megvan, ki kezeli a Tisza pénzét – mutatjuk!

A baloldali múlt nem tűnt el, legfeljebb helyet váltott: immár Brüsszelben bukkan fel a Tisza Párt körül. Az Ellenpont információi szerint a Tisza EP-delegációjának pénzügyeit az SZ&Partners Kft. kezeli, amely személyi és családi szálakon keresztül kapcsolódik Magyar Péter politikai közösségéhez és Bajnai Gordon egykori gazdasági köréhez.
Szocialista karrier, rendszerváltás utáni előnyök
A 2024 júniusi európai parlamenti választások után az SZ&Partners Kft. lett a Tisza brüsszeli delegációjának kifizetőhelye. A cég intézi a képviselői asszisztensek bérszámfejtését, az adó- és járulékfizetést is, vagyis teljes rálátása van az uniós források felhasználására.
Ez különösen érzékeny feladat, hiszen nem egyszerű adminisztrációról, hanem politikailag és pénzügyileg is bizalmi pozícióról van szó. Érdemes egy pillantást vetni a cég hátterére: az SZ&Partners egy családi vállalkozás, tulajdonosa Nemecz Szilvia, akinek édesapja, Nemecz Tibor a rendszerváltás előtti gazdasági elit aktív szereplője volt. A nyolcvanas években a Május 1. Ruhagyár vezetésében dolgozott, majd 1989 után könyvvizsgálóként épített új karriert. A kilencvenes évek elején részt vett a magyarországi Ernst & Young megalapításában, amely később kulcsszerepet játszott több nagy horderejű gazdasági ügylet könyvvizsgálatában.
Hajdú-BÉT és a Bajnai-kapcsolat
Nemecz Tibor neve a Hajdú-BÉT ügy kapcsán vált ismertté: az Ernst & Young 1999-től a botrányba fulladt libatenyésztő vállalat könyvvizsgálója volt. A Hajdú-BÉT ekkor Wallis Rt. érdekeltségébe tartozott, amely Bajnai Gordon üzleti köréhez kötődött. A cég csődje után kistermelők százai maradtak kifizetés nélkül, sajtóhírek szerint több érintett öngyilkosságot követett el. Beszédes, hogy a Hajdú-BÉT átalakítása idején végig az Ernst & Young végezte a könyvvizsgálatot, majd a folyamat végén az auditot Deloitte & Touche vette át, amelynek hazai vezetője akkor Oszkó Péter volt.
Bajnai Gordon újra a háttérben
Bajnai Gordon neve nem először bukkan fel a Tisza körül.
A párt elődszervezetének székhelyét is egy régi bizalmasa biztosította, és Bajnai a közelmúltban a Hvg-nek adott interjúban nyíltan kiállt Magyar Péter mellett.
Bár következetesen tagadja, hogy aktív politikai szerepet vállalna, a személyi és pénzügyi összefonódások alapján a baloldal régi vezetői újra pozíciókat foglalnak – immár Brüsszelben is.