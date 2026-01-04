Baloldali veteránok Brüsszelben: megvan, ki kezeli a Tisza pénzét – mutatjuk!

A baloldali múlt nem tűnt el, legfeljebb helyet váltott: immár Brüsszelben bukkan fel a Tisza Párt körül. Az Ellenpont információi szerint a Tisza EP-delegációjának pénzügyeit az SZ&Partners Kft. kezeli, amely személyi és családi szálakon keresztül kapcsolódik Magyar Péter politikai közösségéhez és Bajnai Gordon egykori gazdasági köréhez.

A régi baloldali szereplők minduntalan feltűnnek a Tisza Párt körül (Forrás: Ellenpont)

Szocialista karrier, rendszerváltás utáni előnyök

A 2024 júniusi európai parlamenti választások után az SZ&Partners Kft. lett a Tisza brüsszeli delegációjának kifizetőhelye. A cég intézi a képviselői asszisztensek bérszámfejtését, az adó- és járulékfizetést is, vagyis teljes rálátása van az uniós források felhasználására.

Ez különösen érzékeny feladat, hiszen nem egyszerű adminisztrációról, hanem politikailag és pénzügyileg is bizalmi pozícióról van szó. Érdemes egy pillantást vetni a cég hátterére: az SZ&Partners egy családi vállalkozás, tulajdonosa Nemecz Szilvia, akinek édesapja, Nemecz Tibor a rendszerváltás előtti gazdasági elit aktív szereplője volt. A nyolcvanas években a Május 1. Ruhagyár vezetésében dolgozott, majd 1989 után könyvvizsgálóként épített új karriert. A kilencvenes évek elején részt vett a magyarországi Ernst & Young megalapításában, amely később kulcsszerepet játszott több nagy horderejű gazdasági ügylet könyvvizsgálatában.