Valós botrány hiányában a Tisza Párt készségesen gyárt egyet

Továbbra sem zavarja a valóság a Tisza Pártot. Valós botrány hiányában készségesen gyártanak egyet, azonban nagyon gyorsan kibújt a szög a zsákból.

Szimon Renáta (balra), a Tisza Párt helyi képviselőjelöltje egy tiszás kampányrendezvényen Vácon, 2026. január 10-én (kép forrása: Facebook/Szimon Renáta)

A Tisza Párt emberét úgy támadták meg, hogy ott sem volt

Az eset előzménye az, hogy szóváltás alakult ki a Tisza-kampány pultjának magánterületen történt elhelyezése miatt egy tiszás kampányrendezvényen Vácon, 2026. január 10-én. Utólag kiderült a Vác Online helyszíni riportjából, hogy Szimon Renáta ekkor még nem is tartózkodott a helyszínen. A Tisza Párt azonnal belekapaszkodott az áldozati szerep lehetőségébe; közösségi felületein azonnal felfújta a történetet, azonban Szimon Renáta a rendőrségnek már úgy fogalmazott:

Engem senki nem szidalmazott, személyemnek szóló szidalmazás nem hangzott el, senki nem bántott.”

Futó Boglárka utánajárt az esetnek

A Hír TV munkatársa felkereste Szimon Renátát, aki kapásból a Tisza sajtóosztályához irányította őt. Futó Boglárka jelezte, hogy ezt már megtette és nem kapott választ, mire a Tisza képviselőjelöltje bontotta a vonalat.

Tiszás demokrácia és szólásszabadság. Hát, persze, hogy menekül, mert rajtakapták: azt hazudták Magyar Péterrel, hogy megtámadták, de aztán a szemtanúk és a kiszivárgott saját tanúvallomása alapján kiderült, hogy ilyen nem történt”

– fűzte Rétvári Bence a videóhoz.