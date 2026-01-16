Ezért veszélyes a Tisza Párt brüsszelita politikája – Rétvári elmondja

Nem köntörfalazott Rétvári Bence legfrissebb bejegyzésében: szerinte Brüsszel célkeresztjében azok az intézkedések állnak, amelyek közvetlenül a magyar családoknak, nyugdíjasoknak és fiataloknak jelentenek valódi segítséget. A politikus arra figyelmeztetett, hogy amit az éves országjelentések támadnak, azt a Tisza Párt gondolkodás nélkül el is venné.
Szavak helyett tettek – ezek a valódi eredmények
A kormány az elmúlt években nem magyarázkodott, hanem döntött. Elindult Európa legnagyobb otthonteremtési programja, amellyel már 15 ezren éltek, miközben bevezették a két- és háromgyermekes édesanyák teljes adómentességét is. Emellett februárban érkezik a 14. havi nyugdíj első részlete, a családi adókedvezményeket pedig két lépcsőben duplázták meg. Rétvári szerint a különbség világos:
A Tiszával sokan sokat vesztenének. A Fidesszel még a tiszások is nyernek.”
Ez már nem ígéretkérdés, hanem mérleg.