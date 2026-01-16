Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Trump Nobel-békedíjat kapott

Hogy, mennyi?

Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

tisza párt

Ezért veszélyes a Tisza Párt brüsszelita politikája – Rétvári elmondja

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brüsszel éves országjelentései pontosan megmutatják, mi zavarja őket Magyarországon. Rétvári Bence szerint nem véletlen, hogy ezek azok az intézkedések, amelyeket a Tisza Párt kész lenne feladni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tisza pártintézkedésbrüsszelrétvári benceországjelentés

Nem köntörfalazott Rétvári Bence legfrissebb bejegyzésében: szerinte Brüsszel célkeresztjében azok az intézkedések állnak, amelyek közvetlenül a magyar családoknak, nyugdíjasoknak és fiataloknak jelentenek valódi segítséget. A politikus arra figyelmeztetett, hogy amit az éves országjelentések támadnak, azt a Tisza Párt gondolkodás nélkül el is venné.

Tisza Párt
Rétvári Bence szerint a Tisza Párttal a tiszások is rosszul járnának
(Forrás: Facebook/Rétvári Bence)
A magyarok pénzét nem húzzák le ukrán arany WC-n!

Szavak helyett tettek – ezek a valódi eredmények

A kormány az elmúlt években nem magyarázkodott, hanem döntött. Elindult Európa legnagyobb otthonteremtési programja, amellyel már 15 ezren éltek, miközben bevezették a két- és háromgyermekes édesanyák teljes adómentességét is. Emellett februárban érkezik a 14. havi nyugdíj első részlete, a családi adókedvezményeket pedig két lépcsőben duplázták meg. Rétvári szerint a különbség világos: 

A Tiszával sokan sokat vesztenének. A Fidesszel még a tiszások is nyernek.” 

Ez már nem ígéretkérdés, hanem mérleg.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!