Nagy kavarodás a Tisza központjában

Csercsa Balázs, a Tiszából frissen kiugrott szakértő szerint a pártnál létezett egy 2035-ig szóló konvergenciaprogram, amelyet a nyilvánosság előtt később igyekeztek eltüntetni. A dokumentum körüli kapkodás és az utólagos hallgatás komoly kérdéseket vet fel a párt valódi terveiről.
Csercsa Balázs vallomása szerint a Tisza Párt belső köreiben régóta téma volt egy hosszú távú gazdasági és politikai terv, amelyet konvergenciaprogramként emlegettek. A dokumentum hivatalosan „tanulmánygyűjteményként” hivatkozott magára, valójában azonban konkrét célokat és módszereket rögzített 2026 és 2035 között.

Tisza Párt
Csercsa Balázs, a Tisza Pártból kiugrott szakértő beszélt a párt konvergenciaprogramjáról (Forrás: Facebook)

Pannonhalmától a teljes hallgatásig

Ez tulajdonképpen egy konvergenciaprogram volt, még ha tanulmánygyűjteménynek is nevezték” 

– fogalmazott Csercsa Balázs.cA szakértő felidézte: maga Magyar Péter jelentette be a program létezését 2024. augusztus 20-án, a pannonhalmi beszédében. Akkor tíz pontot ismertetett, amelyek jelentős része kifejezetten 2035-ig jelölt ki vállalásokat. A fordulat akkor következett be, amikor az Index nyilvánosságra hozta a dokumentumot: 

Kihasználják az embereket, aztán eldobálják őket – kitálalt a Tisza korábbi vezetője

Csercsa szerint „nagy kavarodás” keletkezett a párt központjában, a programot levették a napirendről, a pannonhalmi ígéretek pedig egyik napról a másikra eltűntek a kommunikációból.

A hallgatást szerinte kapkodás követte: rohamtempóban kezdtek el egy új gazdasági programot összerakni, olyat, amely már kifejezetten kampánycélokra volt alkalmas. A kérdés csak az maradt: mi lett a 2035-ig szóló tervekkel – és miért kellett őket ilyen gyorsan elfelejteni.

