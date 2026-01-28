Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olvasta?

Putyin telefont ragadott, amit intézett, az egészen elképesztő!

tisza párt

Súlyos elszólás: a Tiszánál már nem biztos a bevándorlásstop

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A migráció kérdése is megnyílt a HVG esti videójában, ahol a baloldali politológus, Schultz Nóra a demográfiai kihívásokra hivatkozva vonta kétségbe a Tisza bevándorlásstop-politikáját. A kijelentés megkérdőjelezi a Tisza Párt eddig egyértelműnek kommunikált álláspontját.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tisza párthvgkéri lászlóSchultz Nórabevándorlás

A HVG esti videójában két generáció képviselőjeként szerepelt Kéri László politológus és Schultz Nóra, a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom tagja, Jámbor András korábbi kabinetfőnöke, aki jelenleg a Partizánnál dolgozik. A beszélgetés több aktuálpolitikai témát érintett, azonban a zárásban elhangzott megjegyzés új megvilágításba helyezte és megkérdőjelezte a Tisza Párt bevándorláspolitikai ígéreteit.

Tisza Párt
Schultz Nóra kijelentése más fénytörésbe helyezi a Tisza Párt migránspolitikáját (Forrás: Facebook/Schultz Nóra)

A demográfia mint hivatkozási alap

A beszélgetés végén Schultz Nóra a demográfiai kihívásokat említve vetette fel, hogy a bevándorlás kérdését a jövőben nem lehet megkerülni. Mint fogalmazott: 

Egy olyan állítás, hogy egyszerűen bevándorlás-, bevándorló-munkásstopot hoz a Tisza, ezek mennyire lesznek tarthatóak.”

A kijelentés gyakorlatilag megnyitja a kaput a bevándorlásról szóló vitának, és relativizálja azokat az ígéreteket, amelyek eddig egyértelmű elutasításról szóltak. Nem ez az első eset, hogy Schultz Nóra a baloldallal hozza összefüggésbe a Tisza Pártot. Nemrégen egy Partizán-adásban ismerte el: baloldalinak tartja a Tisza gazdaságpolitikáját és így a megszorításokkal kapcsolatos terveit. 

Erre senki sem számított: olyat ismertek el a Partizánban, amit eddig még soha

A demográfia mint hivatkozási alap

A legújabb árulkodó megszólalása azért is figyelemre méltó, mert Schultz szerint a demográfiai problémák nemcsak Magyarországon, hanem az egész nyugati világban jelen vannak, és önmagában egy kormányváltás sem feltétlenül ad rájuk választ. A kérdés innentől nem az, hogy lesz-e vita a bevándorlásról, hanem az, hogy mi a valódi szándéka a bevándorlással a Tisza Pártnak. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!