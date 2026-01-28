Súlyos elszólás: a Tiszánál már nem biztos a bevándorlásstop

A HVG esti videójában két generáció képviselőjeként szerepelt Kéri László politológus és Schultz Nóra, a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom tagja, Jámbor András korábbi kabinetfőnöke, aki jelenleg a Partizánnál dolgozik. A beszélgetés több aktuálpolitikai témát érintett, azonban a zárásban elhangzott megjegyzés új megvilágításba helyezte és megkérdőjelezte a Tisza Párt bevándorláspolitikai ígéreteit.

Schultz Nóra kijelentése más fénytörésbe helyezi a Tisza Párt migránspolitikáját (Forrás: Facebook/Schultz Nóra)

A demográfia mint hivatkozási alap

A beszélgetés végén Schultz Nóra a demográfiai kihívásokat említve vetette fel, hogy a bevándorlás kérdését a jövőben nem lehet megkerülni. Mint fogalmazott:

Egy olyan állítás, hogy egyszerűen bevándorlás-, bevándorló-munkásstopot hoz a Tisza, ezek mennyire lesznek tarthatóak.”

A kijelentés gyakorlatilag megnyitja a kaput a bevándorlásról szóló vitának, és relativizálja azokat az ígéreteket, amelyek eddig egyértelmű elutasításról szóltak. Nem ez az első eset, hogy Schultz Nóra a baloldallal hozza összefüggésbe a Tisza Pártot. Nemrégen egy Partizán-adásban ismerte el: baloldalinak tartja a Tisza gazdaságpolitikáját és így a megszorításokkal kapcsolatos terveit.