Szánalmas: a digitális térben sincs saját ötlete a Tiszának

Miután Orbán Viktor szeptember elején elindította saját, közvetlen chatcsatornáját, majd a digitális polgári körök is létrehozták a magukét, a Tisza Párt sem maradt tétlen. A Magyar Nemzet beszámolója szerint Magyar Péter a Viberen indított hasonló csatornát, miután láthatóvá vált, hogy a kormánypárti kezdeményezések sikeresek és több ezer embert érnek el közvetlenül.

A Tisza Párt jobb híján csak másolni tudja a Fideszt (Forrás: MW-Archívum)

Sorozatos másolások és kudarcok

Nem ez az első alkalom, hogy a Tisza a kormánypártok lépéseit próbálja lemásolni. A párt korábban Discord-szervert is működtetett, amelyet a nyáron kirobbant botrányok után zártak be. Magyar Péterék akkor kormányzati támadásokról beszéltek, ám a szerver leállítása azt követően történt, hogy kiszivárgott egy, az aktivistákról vezetett lista, amelyben egyes önkénteseket sértő jelzőkkel illettek.

A Tisza Párt nyári erdélyi rendezvénye is a miniszterelnök tusványosi szereplésének másolata volt, ám az esemény kínos érdektelenségbe fulladt: a helyszínen mindössze néhány tucat, nagyrészt Budapestről odautaztatott aktivista jelent meg. A gyenge érdeklődés annyira feltűnő volt, hogy az élő közvetítésben is hallatszott, amint Magyar Péter arra kéri stábját, ne mutassák a kis létszámú közönséget.