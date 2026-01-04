Szánalmas: a digitális térben sincs saját ötlete a Tiszának

Miután Orbán Viktor szeptember elején elindította saját, közvetlen chatcsatornáját, majd a digitális polgári körök is létrehozták a magukét, a Tisza Párt sem maradt tétlen. A Magyar Nemzet beszámolója szerint Magyar Péter a Viberen indított hasonló csatornát, miután láthatóvá vált, hogy a kormánypárti kezdeményezések sikeresek és több ezer embert érnek el közvetlenül.
Sorozatos másolások és kudarcok
Nem ez az első alkalom, hogy a Tisza a kormánypártok lépéseit próbálja lemásolni. A párt korábban Discord-szervert is működtetett, amelyet a nyáron kirobbant botrányok után zártak be. Magyar Péterék akkor kormányzati támadásokról beszéltek, ám a szerver leállítása azt követően történt, hogy kiszivárgott egy, az aktivistákról vezetett lista, amelyben egyes önkénteseket sértő jelzőkkel illettek.
A Tisza Párt nyári erdélyi rendezvénye is a miniszterelnök tusványosi szereplésének másolata volt, ám az esemény kínos érdektelenségbe fulladt: a helyszínen mindössze néhány tucat, nagyrészt Budapestről odautaztatott aktivista jelent meg. A gyenge érdeklődés annyira feltűnő volt, hogy az élő közvetítésben is hallatszott, amint Magyar Péter arra kéri stábját, ne mutassák a kis létszámú közönséget.
Menetek, piknikek és „csípős” utánérzés
A kudarcok ellenére Magyar Péter nem hagyott fel az utánzással: Kötcsére is ellátogatott, követve a polgári oldal évtizedes hagyományát. Október 23-ára, a Békemenet napjára pedig saját rendezvényt hirdetett a Hősök terére, még azt is szerette volna elérni, hogy a Műcsarnok lépcsőjén szólalhasson fel – végül azonban be kellett érnie egy külön színpaddal.
Azonban a kopírozás a hétköznapok szintjén is megjelent: Magyar Péter nemrég egy kínai étteremben posztolt arról, hogy „két tárgyalás között egy csípős kínait” evett. A jelenet ismerős lehetett, hiszen Orbán Viktor alig egy hónappal korábban egy kőbányai kínai vendéglőből jelentkezett be, hangsúlyozva, hogy az ételt nagyon csípősen szereti. Egyértelmű, hogy a Tisza a digitális térben és a politikai színpadon is a Fidesz után fut – ötletekben és lépésekben egyaránt.