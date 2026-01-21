Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj! Leszállni kényszerült az Air Force One – veszélyben van Trump?

Sport

Magyar botrány robbant a kézilabda Eb-n, ettől hangos az izlandi sajtó

tisza párt

Bizalmi válság a Tiszánál: saját szimpatizánsainak harmada sem hisz a győzelemben

44 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyarok közel fele továbbra is inkább a Fidesztől várja anyagi helyzetének javulását, miközben a Tisza még a saját táborát sem tudta egységesen meggyőzni. Egy friss közvélemény-kutatás szerint a Tisza Párt gazdaságpolitikája komoly bizonytalanságot kelt a párt szavazói körében is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tisza pártfideszegyharmadmagyar társadalomkutató intézetközvélemény-kutatásgazdaságpolitika

A Magyar Társadalomkutató Intézet január 15–16. között végzett felmérése azt vizsgálta, mely párt győzelmétől várják a magyarok anyagi körülményeik javulását. Az adatok alapján a teljes népesség 46 százaléka egy újabb Fidesz-kormánytól remél előrelépést, míg mindössze 30 százalék gondolja úgy, hogy ezt inkább Magyar Péter kormánya tudná biztosítani. Ez nem túl hízelgő eredmény a Tisza Párt számára.

Tisza Párt
A Tisza Párt szimpatizánsainak egyharmada sem hisz a párt képességeiben (Forrás: Tarsadalomkutato.hu)

Egységes Fidesz, stabil elvárások

A pártok szerinti bontás markáns különbségeket mutat. 

A Fidesz-táboron belül szinte teljes az egyetértés: a szavazók 92 százaléka szerint pártjuk győzelme javítaná az anyagi körülményeket. 

A kutatás szerint a magas bizalmi arány mögött az elmúlt másfél évtized tapasztalatai állhatnak: a reálbér-emelkedések, az adókedvezmények és a kiszámítható gazdaságpolitika sok választó számára kézzelfogható eredményeket hoztak. A felmérés megállapítja, hogy „a hosszú távú kormányzati teljesítmény egységes bizalmat épített ki a Fidesz szavazói körében”.

Orbán Viktor: Ráteszünk egy lapáttal a rezsicsökkentésre

Tisza: bizonytalanság a saját táborban is

A Tisza Párt esetében jóval alacsonyabb a bizalom szintje: 

Csupán 68 százalékuk bízik pártja gazdaságpolitikájában, miközben a tiszás szavazók közel egyharmada bizonytalan, vagy inkább a Fidesztől vár kedvezőbb anyagi körülményeket. 

A „nem tudja, nem válaszol” arány magas volta arra utal, hogy a párt gazdaságpolitikai elképzelései – köztük a kiszivárgott adócsomag – még a saját bázison belül sem bizonyultak meggyőzőnek. Az ellenzéki térfél egészét nézve sem kedvezőbb a kép: a Demokratikus Koalíció szavazóit leszámítva egyik párt táborában sincs többségben az a vélemény, hogy a Tisza jelentene megoldást az anyagi körülmények javítására. A számok alapján nemcsak politikai versenyről, hanem bizalmi válságról is szó van – elsősorban a Tiszán belül.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!