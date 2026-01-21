Bizalmi válság a Tiszánál: saját szimpatizánsainak harmada sem hisz a győzelemben

A Magyar Társadalomkutató Intézet január 15–16. között végzett felmérése azt vizsgálta, mely párt győzelmétől várják a magyarok anyagi körülményeik javulását. Az adatok alapján a teljes népesség 46 százaléka egy újabb Fidesz-kormánytól remél előrelépést, míg mindössze 30 százalék gondolja úgy, hogy ezt inkább Magyar Péter kormánya tudná biztosítani. Ez nem túl hízelgő eredmény a Tisza Párt számára.

A Tisza Párt szimpatizánsainak egyharmada sem hisz a párt képességeiben (Forrás: Tarsadalomkutato.hu)

Egységes Fidesz, stabil elvárások

A pártok szerinti bontás markáns különbségeket mutat.

A Fidesz-táboron belül szinte teljes az egyetértés: a szavazók 92 százaléka szerint pártjuk győzelme javítaná az anyagi körülményeket.

A kutatás szerint a magas bizalmi arány mögött az elmúlt másfél évtized tapasztalatai állhatnak: a reálbér-emelkedések, az adókedvezmények és a kiszámítható gazdaságpolitika sok választó számára kézzelfogható eredményeket hoztak. A felmérés megállapítja, hogy „a hosszú távú kormányzati teljesítmény egységes bizalmat épített ki a Fidesz szavazói körében”.