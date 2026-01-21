Bizalmi válság a Tiszánál: saját szimpatizánsainak harmada sem hisz a győzelemben

A Magyar Társadalomkutató Intézet január 15–16. között végzett felmérése azt vizsgálta, mely párt győzelmétől várják a magyarok anyagi körülményeik javulását. Az adatok alapján a teljes népesség 46 százaléka egy újabb Fidesz-kormánytól remél előrelépést, míg mindössze 30 százalék gondolja úgy, hogy ezt inkább Magyar Péter kormánya tudná biztosítani. Ez nem túl hízelgő eredmény a Tisza Párt számára.
Egységes Fidesz, stabil elvárások
A pártok szerinti bontás markáns különbségeket mutat.
A Fidesz-táboron belül szinte teljes az egyetértés: a szavazók 92 százaléka szerint pártjuk győzelme javítaná az anyagi körülményeket.
A kutatás szerint a magas bizalmi arány mögött az elmúlt másfél évtized tapasztalatai állhatnak: a reálbér-emelkedések, az adókedvezmények és a kiszámítható gazdaságpolitika sok választó számára kézzelfogható eredményeket hoztak. A felmérés megállapítja, hogy „a hosszú távú kormányzati teljesítmény egységes bizalmat épített ki a Fidesz szavazói körében”.
Tisza: bizonytalanság a saját táborban is
A Tisza Párt esetében jóval alacsonyabb a bizalom szintje:
Csupán 68 százalékuk bízik pártja gazdaságpolitikájában, miközben a tiszás szavazók közel egyharmada bizonytalan, vagy inkább a Fidesztől vár kedvezőbb anyagi körülményeket.
A „nem tudja, nem válaszol” arány magas volta arra utal, hogy a párt gazdaságpolitikai elképzelései – köztük a kiszivárgott adócsomag – még a saját bázison belül sem bizonyultak meggyőzőnek. Az ellenzéki térfél egészét nézve sem kedvezőbb a kép: a Demokratikus Koalíció szavazóit leszámítva egyik párt táborában sincs többségben az a vélemény, hogy a Tisza jelentene megoldást az anyagi körülmények javítására. A számok alapján nemcsak politikai versenyről, hanem bizalmi válságról is szó van – elsősorban a Tiszán belül.