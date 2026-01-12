A miniszter reagált a Tisza jogi köntösbe öltöztetett vergődésére

Szánalmas baloldali bohóckodás, figyelemelterelés és jogi igénytelenség a Tiszánál – írja Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely.

Hiába a Tisza próbálkozása, az olyan általános politikai jelszavak, mint „a biztos választás”, nem jegyezhetők be védjegyként Fotó: Hatlaczki Balázs

Mint ismert, a Fidesz 31. kongresszusát kiderült, hogy a kormánypártoknak ezúttal a „Biztos választás" lesz a kampányszlogenjük. Az új szlogent leleplező fényképeket Orbán Viktor Facebook-oldalán délelőtt 11:46-kor tették közzé. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Orbán Viktor posztja után körülbelül másfél órával tette közzé, hogy lefoglalták, majd meg is töltötték tartalommal a biztosvalasztas.hu weboldalt.

Vergődik a Tisza

A miniszter rámutatott: azok, akik valaha is foglalkoztak védjegyekkel vagy szabadalmakkal, pontosan tudják, hogy az olyan általános politikai jelszavak, mint „a biztos választás”, nem jegyezhetők be védjegyként. Gulyás Gergely szerint éppen ezért különösen visszás, hogy a Tisza Párt ilyen irányban próbálkozik.

Úgy fogalmazott: ha Magyar Péter valóban védjegyezhető, „valós” szlogeneket keres, akkor inkább olyan jelmondatok levédetésével kellene próbálkoznia, mint

„Brüsszel szolgái vagyunk”,

„Ukrajna helye az Unióban van”

vagy „Többkulcsos adó és adóemelés”.

A miniszter szerint ezek olyan állítások, amelyeket a Tisza akár tartalommal és programmal is meg tudna tölteni, hiszen politikai álláspontjuk éppen ezek köré épül.

Gulyás Gergely értékelése szerint mindez jól mutatja, mennyire kevés érdemi mondanivalója van a Tisza Pártnak néhány hónappal a választások előtt.

Mint mondta, a kormányoldallal való politikai viták helyett rosszhiszemű és jogilag abszurd védjegybejelentésekbe menekülnek, ami nem programalkotás, hanem puszta kampánytrükk.

A miniszter szerint a választók számára mindez világos üzenet: míg a kormányoldal politikai tartalommal és világos iránytűvel készül a választásra, addig a baloldal jogi kiskapukban és látványos, de üres akciókban keresi a figyelmet.