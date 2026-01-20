A Tisza Párt holdudvara ünnepli a gazdák megsarcolását – videó

Miközben Magyar Péter Strasbourgban a gazdatüntetésekhez próbált csatlakozni, addig a Tisza Párt holdudvarához sorolt médiában egészen más hang ütötte meg a nyilvánosságot – hívja fel a figyelmet az Ellenpont.

A lap tájékoztatása szerint a kontroll.hu műsorában a Tisza-közeli megszólalók nyíltan üdvözölték az Európai Unió és a dél-amerikai országokat tömörítő Mercosur közötti szabadkereskedelmi megállapodást, amely ellen Magyar Péter a nyilvánosság előtt tiltakozó szerepben próbált feltűnni.

A Tisza Párt szerint feláldozható a mezőgazdaság?

Mint korábban beszámoltunk róla, Brüsszelben aláírták az Európai Unió és a dél-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi megállapodást. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke történelmi előrelépésnek nevezte kedden az Európai Unió és a dél-amerikai országok egy részét tömörítő Mercosur közötti megállapodást, hozzátéve, hogy az EU még egy ennél is nagyobb megállapodást készül kötni Indiával.

Az Ellenpont beszámolója szerint Kéri László műsorában Tóta W. Árpád arról beszélt, hogy a magyar mezőgazdaság – GDP-hozzájárulása miatt – feláldozható, a Mercosur-megállapodás pedig összességében előnyös lenne Magyarországnak.

A kijelentéseket Kéri László egyetértően kommentálta, hangsúlyozva, hogy az állattenyésztés amúgy is hanyatlóban van.

A publicista szerint az európai–dél-amerikai árucsere – autók és gépek kivitele, mezőgazdasági termékek behozatala – egyértelmű nyertesei az uniós gazdaságok lennének.

A cikk ezzel párhuzamosan felidézi: Strasbourgban a tüntető gazdák nem fogadták el Magyar Péter jelenlétét. Egy feldühödött demonstráló nyíltan számon kérte rajta, mikor állt ki valaha is a gazdák mellett, majd azt is megkérdezte, hogyan szavazna a Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány esetén. Az Ellenpont szerint a jelenet végül azt erősítette meg a tüntetőkben, hogy Magyar Péter fellépése pusztán politikai látszat, miközben pártja és szellemi holdudvara valójában a gazdák számára kedvezőtlen brüsszeli megállapodások mellett érvel.