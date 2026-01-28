Hírlevél
döntés született Ukrajna kapcsán

tisza párt

Hiába tagadta elképzeléseit a Tisza Párt, az igazság utat tört magának

„Újabb tiszásnak nyílt ki a szeme és nyílt meg a szája” – reagált Facebook-bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter arra, hogy a Tisza Párt egykori szakpolitikai vezetője nyíltan beszélt a párton belüli feszültségekről és a választók elől eltitkolt tervekről. A miniszter szerint az interjú megerősítette: a brüsszeli konvergenciaterv, az adóemelések és a megszorítások nem találgatások, hanem a Tisza Párt valós politikai elképzelései, amelyek komoly kockázatot jelentenek a párt számára.
tisza párttiszaszalay - bobrovniczky kristóf

„Újabb tiszásnak nyílt ki a szeme és nyílt meg a szája” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter.

Magyar Péter , Tisza Párt (Forrás: Facebook)
Fotó: Facebook

Mint korábban beszámoltunk róla, a Tisza Párt egyik volt szakpolitikai vezetője súlyos belső feszültségekről és kettős kommunikációról beszél. Csercsa Balázs, aki a Tisza egyházügyi munkacsoportját irányította, január 20-án jelentette be távozását, majd részletesen ismertette döntésének okait. 

A tárcavezető szerint az interjú egyértelművé tette: 

minden, ami a Tisza Párt terveiről korábban nyilvánosságra került, megfelel a valóságnak. 

A nyilatkozatból kiderül, hogy a brüsszeli konvergenciaterv, az uniós elvárásokhoz való igazodás, az adóemelések és a megszorító jellegű intézkedések nem ellenzéki találgatások, hanem valós politikai elképzelések.

 

Komoly kockázat a Tisza Párt

Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott: 

ezek azok a lépések, amelyeket a Tisza Párt igyekezett eddig elhallgatni a választók elől. 

Nem véletlenül, hiszen ha mindezt nyíltan felvállalnák, politikai értelemben gyorsan megbuknának. A honvédelmi miniszter szerint az interjúval lényegében saját köreikből erősítették meg mindazt, amit korábban tagadtak vagy relativizáltak. 

A kommunikációs fegyelem megbomlása pedig komoly kockázatot jelent a párt számára.

„Rossz napja lehet Dulifuli Magyar Péternek” – jegyezte meg Szalay-Bobrovniczky, utalva arra, hogy a Tisza Párt elnökének egyre nehezebb kontroll alatt tartania a saját köreiből érkező megszólalásokat.

 

