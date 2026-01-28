Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor öt szóval alázta porig Magyar Pétert és a Tisza Pártot

Gyász

Voith Ági halála: ez a betegség győzte le a színésznőt

Rétvári Bence

A Tisza Párt jelöltje továbbra is hallgat a rituális képégetős botrányuk után

29 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Épeszű ember nem csinál ilyet” – mondta Rétvári Bence, aki szerint súlyos erkölcsi határt lépett át a Tisza Párt, amikor a sződligeti vezetőjük rituálisan elégette az államtitkár fényképét. Az égetésről szóló videót Szimon Renáta, a Tisza párt Vác és környéke választókerület országgyűlési képviselőjelöltje is kedvelte. Az államtitkár szerint mindez szembemegy az ellenzék által hirdetett „szeretetország” képével.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rétvári BenceTisza PártMagyar Péteréktisza pártiBALLIBERÁLIS TÁMADÁSOKTisza Párt jelöltjeiSzimon RenátaFidesz-KDNP

A Tisza Párt sződligeti vezetője rituálisan elégette Rétvári Bence karácsonyi üdvözletét, rajta az államtitkár fotójával. Az égetésről szóló, a Facebookon közzétett videót a váci Tisza-jelölt is kedvelte. 

A Tisza Párt sződligeti vezetője rituálisan elégette Rétvári Bence karácsonyi üdvözletét, rajta a kormánypárti politikus fotójával

Egy nap telt el a rituális képégetős tiszás botrány óta, Rétvári Bence, a váci választókerület Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője elmondta, hogy most mit gondol erről a felháborító esetről:

„Aludtam rá egyet, de továbbra sem tudom megérteni, hogy bárki miért csinál ilyet, hogy egy másik embernek, aki egy ugyanolyan ember, mint ő, rádobja a fényképét a tűzre és elégeti, annak mi jár a fejében, mit gondolt, miért vette fel videóra és aztán kirakja az internetre és ezzel büszkélkedik valaki, hogy egy másik embernek a képét elégeti, amikor ugyanolyan emberek vagyunk mindnyájan. Lehet, hogy nem értünk egyet politikai kérdésekben, de ilyet tenni elfogadhatatlan. Látom az óriási közfelháborodást, köszönöm mindenkinek a támogató üzeneteket. Látom azt is, hogy a tiszások próbálják a nyomokat eltüntetni az interneten, de hát nem lehet eltüntetni a nyomokat. Ezt valaki megtette, és aztán a Tisza Párt váci jelöltje pedig ezt belájkolta.

Szimon Renáta egyébként most se jelentkezett, semmifajta magyarázattal nem szolgált a nyilvánosság előtt, pedig azért neki mégiscsak el kéne mondani, hogy úgy akarja képviselni a körzetben élőket, hogy egyébként neki a kampányába ez jól belefér és tetszik neki, hogy az ellenjelöltnek a fényképét elégetik? „Szeretetországról” beszélnek, és közben emberi fényképeket égetnek, és egy szót nem mond, hallgat, sunnyog ebben a kérdésben, márpedig itt meg kellene szólalnia, mégis ő miért gondolta, hogy ez egy jó dolog, hogy valakinek elégetik a fényképét, aki ráadásul az ő ellenfele a választásokon

– hangsúlyozta Rétvári Bence a videójában.

A KDNP is reagált a felháborító esetre:

Ez elfogadhatatlan. Ez a politikai gyűlölet legalja. Rétvári Bence kereszténydemokrata képviselő fényképének rituális elégetése nem véleménynyilvánítás, hanem nyílt megfélemlítés. Az elpusztítás logikája mindig a gyűlöletből indul. Aki ilyet tesz, az tudatosan szít indulatot és rombolja a közélet maradék méltóságát is. A Kereszténydemokrata Néppárt kiáll a tisztelet, a józan határok és a kulturált közbeszéd mellett. „A gyűlölet viszályt szít, a szeretet pedig mindent elfedez.” (Példabeszédek 10,12) Veled vagyunk, Bence!

– hangsúlyozták a bejegyzésben. 

„Vannak határok, amiket nem szabad átlépni. Ez is ilyen határ!” – tette hozzá Hollik István. 

Áldozati pozícióban a Tisza képviselőjelöltje, akit úgy „bántalmaztak”, hogy ott sem volt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!