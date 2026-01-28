A Tisza Párt jelöltje továbbra is hallgat a rituális képégetős botrányuk után

A Tisza Párt sződligeti vezetője rituálisan elégette Rétvári Bence karácsonyi üdvözletét, rajta az államtitkár fotójával. Az égetésről szóló, a Facebookon közzétett videót a váci Tisza-jelölt is kedvelte.

Egy nap telt el a rituális képégetős tiszás botrány óta, Rétvári Bence, a váci választókerület Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője elmondta, hogy most mit gondol erről a felháborító esetről:

„Aludtam rá egyet, de továbbra sem tudom megérteni, hogy bárki miért csinál ilyet, hogy egy másik embernek, aki egy ugyanolyan ember, mint ő, rádobja a fényképét a tűzre és elégeti, annak mi jár a fejében, mit gondolt, miért vette fel videóra és aztán kirakja az internetre és ezzel büszkélkedik valaki, hogy egy másik embernek a képét elégeti, amikor ugyanolyan emberek vagyunk mindnyájan. Lehet, hogy nem értünk egyet politikai kérdésekben, de ilyet tenni elfogadhatatlan. Látom az óriási közfelháborodást, köszönöm mindenkinek a támogató üzeneteket. Látom azt is, hogy a tiszások próbálják a nyomokat eltüntetni az interneten, de hát nem lehet eltüntetni a nyomokat. Ezt valaki megtette, és aztán a Tisza Párt váci jelöltje pedig ezt belájkolta.

Szimon Renáta egyébként most se jelentkezett, semmifajta magyarázattal nem szolgált a nyilvánosság előtt, pedig azért neki mégiscsak el kéne mondani, hogy úgy akarja képviselni a körzetben élőket, hogy egyébként neki a kampányába ez jól belefér és tetszik neki, hogy az ellenjelöltnek a fényképét elégetik? „Szeretetországról” beszélnek, és közben emberi fényképeket égetnek, és egy szót nem mond, hallgat, sunnyog ebben a kérdésben, márpedig itt meg kellene szólalnia, mégis ő miért gondolta, hogy ez egy jó dolog, hogy valakinek elégetik a fényképét, aki ráadásul az ő ellenfele a választásokon

– hangsúlyozta Rétvári Bence a videójában.

A KDNP is reagált a felháborító esetre:

Ez elfogadhatatlan. Ez a politikai gyűlölet legalja. Rétvári Bence kereszténydemokrata képviselő fényképének rituális elégetése nem véleménynyilvánítás, hanem nyílt megfélemlítés. Az elpusztítás logikája mindig a gyűlöletből indul. Aki ilyet tesz, az tudatosan szít indulatot és rombolja a közélet maradék méltóságát is. A Kereszténydemokrata Néppárt kiáll a tisztelet, a józan határok és a kulturált közbeszéd mellett. „A gyűlölet viszályt szít, a szeretet pedig mindent elfedez.” (Példabeszédek 10,12) Veled vagyunk, Bence!

– hangsúlyozták a bejegyzésben.

„Vannak határok, amiket nem szabad átlépni. Ez is ilyen határ!” – tette hozzá Hollik István.