A kakaópor is problémát okoz a Tisza Pártnak. Nem is kicsit!

Szakmaiatlanság, felesleges riogatás

Ha megnézzük az ár-összehasonlító oldalakat, gyorsan kiderül: ma is reális árakon lehet kakaóport kapni. A Szerencsi classic kakaópor (200 gramm) 1399 forinttól, a Nesquik instant kakaópor (600 gramm) pedig 2199 forinttól elérhető.

Ráadásul – ahogy Szalai Piroska felhívta a figyelmet – 2021 óta a nettó átlagkereset 77 százalékkal, a nettó mediánkereset pedig 91 százalékkal nőtt, vagyis egy átlagos magyar ma több kakaóport tud vásárolni, mint néhány évvel ezelőtt.

Deák Dániel szerint két magyarázat marad: a Tisza vagy tudatosan félrevezeti az embereket, vagy annyira felkészületlen, hogy még egy egyszerű ár-összevetést sem tud elvégezni. Egyik sem túl megnyugtató – különösen egy kormányzásra készülő párttól.