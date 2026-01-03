A kakaópor is problémát okoz a Tisza Pártnak. Nem is kicsit!

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Újabb látványos számolási hiba borzolja a kedélyeket a Magyar Péter pártjának háza táján. Deák Dániel szerint a Tisza Párt ezúttal a kakaópor árával próbált riogatni – sikertelenül.
A Tisza Párt egyik kiadványa azt állítja, hogy négy és fél év alatt 2405 százalékkal emelkedett a kakaópor ára. A valóság ezzel szemben az, hogy a „szakértők” összekeverték a 2021 januári, 70 grammos kiszerelés árát a 2025 októberi, egykilós csomag árával – vagyis nem az ár ugrott meg, hanem a csomagolás nőtt meg. A kínos bakira Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője hívta fel a figyelmet.

Tisza Párt
A Tisza Párt tagjai úgy tűnik, a kakaópor árát sem képesek kiszámolni, de a kormányrúdról álmodoznak (Forrás: Magyar Nemzet)
Semmilyen eszköztől nem riadnak vissza Magyar Péterék? Úgy tűnik, nem...

Szakmaiatlanság, felesleges riogatás

Ha megnézzük az ár-összehasonlító oldalakat, gyorsan kiderül: ma is reális árakon lehet kakaóport kapni. A Szerencsi classic kakaópor (200 gramm) 1399 forinttól, a Nesquik instant kakaópor (600 gramm) pedig 2199 forinttól elérhető.

Ráadásul – ahogy Szalai Piroska felhívta a figyelmet – 2021 óta a nettó átlagkereset 77 százalékkal, a nettó mediánkereset pedig 91 százalékkal nőtt, vagyis egy átlagos magyar ma több kakaóport tud vásárolni, mint néhány évvel ezelőtt.

Deák Dániel szerint két magyarázat marad: a Tisza vagy tudatosan félrevezeti az embereket, vagy annyira felkészületlen, hogy még egy egyszerű ár-összevetést sem tud elvégezni. Egyik sem túl megnyugtató – különösen egy kormányzásra készülő párttól.

