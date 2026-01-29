„Vészfék helyett a gázra lépett a migrációs vonaton Ursula von der Leyen” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence.

A Tisza Párt képtelen lenne nemet mondani Brüsszelnek Fotó: Facebook

Az államtitkár emlékeztetett, Brüsszel nyíltan kimondta: kötelezővé tenné a migránsok betelepítését az Európai Unió tagállamaiban. Rétvári hangsúlyozta: a Migrációs Paktumot nem visszavonják, hanem „kíméletlenül végrehajtják”, miközben Brüsszel hárommilliárd eurót vesz el az európai polgároktól, hogy azt a migráció finanszírozására fordítsa. Az államtitkár szerint az uniós döntés lényege egyszerű és brutális: vagy betelepítik a migránsokat, vagy súlyos pénzbüntetéseket kell fizetniük az ellenálló országoknak.

Magyarország nem kér Brüsszel akaratából

Úgy fogalmazott: ez nem együttműködés, hanem erőből végrehajtott politikai akarat. Brüsszel szerinte kvóták alapján osztaná szét a migránsokat a tagállamok között, és meg akarja mondani az európai embereknek, kikkel kell együtt élniük. Aki pedig nemet mond, azt pénzbírsággal büntetik.

Rétvári Bence egyértelművé tette: Magyarország ebből nem kér.

Kijelentette, hogy a magyar emberek nem akarnak migránsokkal együtt élni, és a kormány eddig is ellenállt a brüsszeli nyomásnak, a jövőben pedig semmilyen körülmények között nem engedi, hogy mások döntsenek arról, kik léphetnek be az országba.

A Tisza Párt képtelen nemet mondani

Az államtitkár a Tisza Pártot is élesen bírálta. Szerinte a párt nem tud nemet mondani Brüsszelnek, hiszen saját bevallásuk szerint „nem lesznek bot a küllők között”, vagyis mindenben együtt haladnának a többi tagállammal – a migráció kérdésében is. Rétvári szerint ezt bizonyítja az is, hogy

az Európai Parlamentben megszavazták a Migrációs Paktum végrehajtásához szükséges többletforrásokat, valamint Magyarország elítélését a határkerítés miatt.

Megfogalmazása szerint egy Brüsszelnek alárendelt bábkormány nem vitatkozna és nem harcolna, hanem csendben aláírna mindent. „Ez a Tisza Párt” – jelentette ki.

Rétvári Bence szerint az áprilisi döntéseknek is komoly tétje van: arról is határozni kell, hogy Magyarország továbbra is ellenáll-e a brüsszeli migrációs terveknek. Hangsúlyozta: Magyarország nem lesz bevándorlóország, amíg ez a kormány van, és ebben a küzdelemben a Fidesz–KDNP jelenti a biztos választást.