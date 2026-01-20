Elege lett, kilép a Tisza Pártból az egyházügyi csoport vezetője

Nem tud többé közösséget vállalni a párt irányával – Csercsa Balázs történész bejelentette, hogy lemond a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának vezetéséről, és minden további pártfeladatától visszalép, mert – mint fogalmazott – a nevek változnak, de a célok és módszerek nem.
Csercsa Balázs történész, bibliakutató közösségi oldalán jelentette be, hogy nem vállalja tovább a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának vezetését, valamint az önkéntes munkát sem folytatja a pártban – írta meg az Index.
A történész azt írta, hogy nem tud többé közösséget vállalni azokkal a körülményekkel és változásokkal, amelyeket tapasztalt a Tisza Pártnál.
Úgy tűnik, a politikában a nevek változhatnak, de a célok és módszerek nem
− fogalmazott Csercsa Balázs, majd hozzátette: „a jövőben nem vállalhatom tovább a szakpolitikai munkacsoport irányítását, sem a többi feladatot, amit a Központban a pártvezetés számára végeztem, vagy önkéntességet és tisztséget a Tisza Pártban”.
