Kitálalt a Tisza Pártból kiugrott szakértő – amit mondott, azt mindenkinek látnia kell!

Súlyos belső feszültségekről és kettős kommunikációról beszélt a Tisza Párt egyik volt szakpolitikai vezetője az Indexnek. Csercsa Balázs, aki a Tisza egyházügyi munkacsoportját irányította, január 20-án jelentette be távozását, majd részletesen ismertette döntésének okait.
A volt tiszás vezető szerint a Tisza Párt megszorítások irányába mozdulna el, noha ezt a nyilvánosság előtt tagadják vagy elhallgatják. Állítása szerint a párton belül többkulcsos adóról, vagyonadóról és a vállalkozások terheinek növeléséről is szó esett, miközben kifelé egy választási, kampányszerű gazdasági programot kommunikálnak.
Csercsa Balázs beszélt a nagy vihart kavart, kiszivárgott, több száz oldalas gazdasági dokumentumról is. Elmondása szerint a párton belül ezt nem választási programként kezelték, hanem inkább egy Brüsszel felé szánt konvergenciaprogramként, amely az Európai Néppárt elvárásaihoz igazodik. A nyilvánosság számára ezzel párhuzamosan egy jóval enyhébb hangvételű gazdasági program készül.
Magyar Péter vezetési stílusát is élesen bírálta a Tisza volt szakpolitikusa
Csercsa Balázs szerint amikor a pártelnök a valódi arcát mutatja, akkor „autokratikus, lekezelő és agresszív”, miközben a belső vitáknak nincs helye. Úgy fogalmazott:
Jelenleg egyetlen elfogadott vélemény létezik, amelyet a közösségben kötelező képviselni.
Kritikát fogalmazott meg a jelöltállítás gyakorlata kapcsán is. Elmondása szerint számos választókerületben előre eldöntötték a jelöltek személyét, a kiválasztási folyamat pedig sok esetben csak látszat volt, amely során több résztvevőt méltatlan helyzetbe hoztak. Ezek az állítások sorozatosan illeszkednek a Tisza Párt körüli botrányokhoz, holott azokat Magyar Péter rendre tagadta.
