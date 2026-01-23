Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor olyan gyomrost adott Zelenszkijnek, hogy egy ideig nem heveri ki

Ezt látnia kell!

Nem üres az űr: valami egészen mást találtak a csillagok között

európai unió

Itt a bizonyíték, hogy a Tisza Párt komoly veszélyt jelent a magyar gazdákra

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt és Magyar Péter uniós tevékenysége egyre több kérdést vet fel a magyar gazdák jövőjével kapcsolatban. A Mercosur-megállapodás, az ukrán import és az EP-ben tanúsított passzivitás alapján a párt politikája komoly kockázatot jelenthet az agrárium számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
európai unióTisza PártMagyar Péter

A Tűzfalcsoport legújabb kutatása szerint Magyar Péter nyilatkozatai és tényleges politikai lépései között jelentős ellentmondás mutatkozik. A szervezet értékelése szerint a Tisza Párt agrárpolitikája nem a hazai termelők védelmét, hanem a globális versenyhez való alkalmazkodást helyezi előtérbe, ami hosszú távon kiszolgáltatottabbá teheti a magyar gazdákat.

Leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar (L) shows the way to President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber in a conference hall of a Budapest's hotel for a meeting in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP), Itt a bizonyíték, hogy a Tisza Párt komoly veszélyt jelent a magyar gazdákra
Itt a bizonyíték, hogy a Tisza Párt komoly veszélyt jelent a magyar gazdákra Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a magyar agrárium jövőjéről, a kisgazdák helyzetéről és a globális verseny kihívásairól beszélt. A politikus szerint az Európai Unió és Magyarország azért kerül hátrányba, mert túl szigorú szabályok kötik meg a termelők kezét, miközben Dél-Amerikában vagy Ukrajnában lazább keretek között zajlik a mezőgazdasági termelés.

Magyar Péter a GMO, a növényvédelem és a támogatási rendszer kérdését is úgy állította be, mintha a magyar gazdák alkalmazkodására lenne szükség a lazább szabályokhoz, nem pedig a hazai termelők védelmére a tisztességtelen versennyel szemben. Ez a megközelítés sokak szerint a magyar gazdák érdekeivel ellentétes, hiszen nem a piac védelmét, hanem az alkalmazkodást helyezi előtérbe.

A videóban elhangzottak szerint Magyar Péter a technológiai fejlődést, a nagyüzemi gazdálkodást és a műholdas megoldásokat állítja példaként, miközben azt sugallja, hogy a kisgazdáknak nem érdemes a nagy agrárvállalatokkal versenyezniük. Ehelyett „speciálisabb”, nagyobb hozzáadott értékű, több kézimunkát igénylő ágazatok felé terelné őket.

Mercosur-megállapodás: dönteni kell

A magyar gazdák szempontjából kiemelt jelentőségű Mercosur-megállapodás az Argentínát, Brazíliát, Paraguayt és Uruguayt tömörítő blokk agrártermékeinek könnyebb európai bejutását tenné lehetővé. Ezek az áruk gyakran GMO-val, lazább környezetvédelmi és állatjóléti szabályok mellett készülnek, ami jelentős versenyhátrányt okozhat az uniós termelőknek.

Magyar Péter főnöke kifejezetten azt kérte, léptessék életbe a Mercosur-egyezményt


Január 20-án Strasbourgban gazdatüntetés zajlott a megállapodás ellen. Magyar Péter megjelent az eseményen, ám amikor Ursula von der Leyen bizottsági elnök politikai felelősségéről kellett volna szavazni, nem vett részt a voksoláson. 
 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!