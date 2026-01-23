A Tűzfalcsoport legújabb kutatása szerint Magyar Péter nyilatkozatai és tényleges politikai lépései között jelentős ellentmondás mutatkozik. A szervezet értékelése szerint a Tisza Párt agrárpolitikája nem a hazai termelők védelmét, hanem a globális versenyhez való alkalmazkodást helyezi előtérbe, ami hosszú távon kiszolgáltatottabbá teheti a magyar gazdákat.

Itt a bizonyíték, hogy a Tisza Párt komoly veszélyt jelent a magyar gazdákra Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a magyar agrárium jövőjéről, a kisgazdák helyzetéről és a globális verseny kihívásairól beszélt. A politikus szerint az Európai Unió és Magyarország azért kerül hátrányba, mert túl szigorú szabályok kötik meg a termelők kezét, miközben Dél-Amerikában vagy Ukrajnában lazább keretek között zajlik a mezőgazdasági termelés.

Magyar Péter a GMO, a növényvédelem és a támogatási rendszer kérdését is úgy állította be, mintha a magyar gazdák alkalmazkodására lenne szükség a lazább szabályokhoz, nem pedig a hazai termelők védelmére a tisztességtelen versennyel szemben. Ez a megközelítés sokak szerint a magyar gazdák érdekeivel ellentétes, hiszen nem a piac védelmét, hanem az alkalmazkodást helyezi előtérbe.

A videóban elhangzottak szerint Magyar Péter a technológiai fejlődést, a nagyüzemi gazdálkodást és a műholdas megoldásokat állítja példaként, miközben azt sugallja, hogy a kisgazdáknak nem érdemes a nagy agrárvállalatokkal versenyezniük. Ehelyett „speciálisabb”, nagyobb hozzáadott értékű, több kézimunkát igénylő ágazatok felé terelné őket.

Mercosur-megállapodás: dönteni kell

A magyar gazdák szempontjából kiemelt jelentőségű Mercosur-megállapodás az Argentínát, Brazíliát, Paraguayt és Uruguayt tömörítő blokk agrártermékeinek könnyebb európai bejutását tenné lehetővé. Ezek az áruk gyakran GMO-val, lazább környezetvédelmi és állatjóléti szabályok mellett készülnek, ami jelentős versenyhátrányt okozhat az uniós termelőknek.