Magyar Péterék újabb balhéja: kellemetlen kérdést tett fel, lökdösték az újságírót a tiszások Vácon

„Az válik agresszívvá, akinek nincsenek érvei” – fogalmazott Facebook-videójában Rétvári Bence a váci botrány kapcsán, ahol a Tisza Párt helyi jelöltjének környezetében újságírót ért támadás. A belügyi államtitkár szerint az eset súlyosan sérti a sajtószabadságot. Magyar Péter egyébként nem határolódott el, sőt. Megvédte a Tisza Párt agresszíven fellépő jelöltjét.
tisza pártmagyar péterállamtitkár

Az válik agresszívvá, akinek nincsenek érvei, aki titkolózik, és nem tud magyarázatot adni a döntéseire – reagált Facebook-videójában Rétvári Bence arra, hogy a Tisza Pártnál újságírót támadtak meg Vácon.

Tisza Párt, Magyar Péter
Magyar Péter megvédte a Tisza Párt agresszív politikusát (Fotó: Magyar Nemzet)

A belügyminisztérium parlamenti államtitkára felidézte: a helyi újságírónő mindössze arra volt kíváncsi, miért javasolta korábban a Tisza Párt váci jelöltje az önkormányzati lakások bérleti díjának megemelését. 

Szimon Renáta, a Tisza Párt váci jelöltje azonban a válaszadás helyett 

előbb megpróbált elmenekülni, majd amikor ez nem sikerült, eltakarta a kamera objektívjét, és lökdösni kezdték az operatőrt. 

Az államtitkár szerint a fellépés „erőszakos és agresszív” volt, egészen addig fajult, hogy a saját közösségi médiás beszámolók alapján rendőrt is hívtak – nem az agresszió, hanem az újságíró kérdései miatt. Rétvári úgy véli, az eset súlyosan sérti a sajtószabadságot, és világosan megmutatja, hogyan viszonyul a párt a számára kellemetlen kérdésekhez.

 

Magyar Péter megvédte a Tisza Párt jelöltjét

Rétvári felidézte, a botrányos esetre reagálva a kommentek között megjelent maga a pártelnök, Magyar Péter, aki nem elnézést kért, hanem védelmébe vette a jelöltet, és azt állította: 

már a kérdés is hazugság volt. 

Az államtitkár szerint azonban ezt a váci baloldali önkormányzat hivatalos jegyzőkönyve cáfolja. Ebben ugyanis egyértelműen elhangzott a Tisza Párt jelöltjének kijelentése.

Rétvári Bence összegzése szerint a Tisza Párt Vácon ismét lebukott: letagadták a saját kijelentéseiket, agresszíven léptek fel egy újságírónővel szemben, majd a pártelnök is azok mellé állt, akik ezt tették. Úgy véli, a Tisza Párt eddig példátlan erőszakot hozott a városba.

Nem példa nélküli egyébként, hogy a Tisza Párt egy politikusa botrányosan viselkedik a sajtó képviselőivel. Maga a pártelnök is többször kikelt a sajtó munkatársaival szemben, de emlékezetes az is, hogy Ruszin-Szendi Romuluszt még Kötcsén a Mandiner riportere kérdezte a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről, azonban a baloldali párt szakértője válaszadás helyett többször is meglökte a riportert.

 

