Szentkirályi Alexandra: A Tisza Párt túl brüsszeli és túl veszélyes, hogy nyerjen a választáson

A tiszások nem mernek nemet mondani Brüsszelnek, és mivel egy képviselő véleményét a szavazata fejezi ki, a tiszások szavazataik révén ez egyértelműen látszik is – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi elnöke emlékeztetett: azt is megszavazták, hogy minél gyorsabban lépjen életbe az illegális bevándorlást támogató migrációs paktum.

Szentkirályi Alexandra szerint a Magyar Péter vezette Tisza Párt túl brüsszeli és túl veszélyes (Fotó: Teknős Miklós)

Hangsúlyozta, Magyar Péter neve előterjesztőként szerepelt a legsúlyosabb ukrán- és háborúpárti indítványon. A tiszások kiálltak a háborús politika, Ukrajna uniós tagsága, az illegális migráció, valamint a liberális aktivista csoportok megnövelt finanszírozása mellett. Még a tiszta iparról szóló megállapodást is megszavazták, amely Magyarországot az Oroszországból érkező energiaszállítás leállítására kötelezné.

– Kiálltak amellett, hogy Ukrajna és az ukrán katonai vállalatok uniós forrásokból vásároljanak és fejlesszenek védelmi eszközöket. Megszavazták az uniós rezsicsökkentés megszüntetésére irányuló indítványt. Két szavazáson is kiálltak Ursula von der Leyen mellett, az ellene kezdeményezett bizalmatlansági indítvány kapcsán – sorolta, majd hangsúlyozta: „ne hagyjuk, hogy átverjenek a Tisza Párt túl brüsszeli és túl veszélyes. A Fidesz a biztos választás!”