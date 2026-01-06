Hírlevél
Nem állnak le, ismét a rezsicsökkentés ellen hergel a Tisza Párt

A Tisza Párt ismét célkeresztbe vette a rezsicsökkentést, amely magyar családok millióinak biztosít megfizethető energiát. A támadás ezúttal belső kommunikációban és uniós fórumokon is egyszerre zajlik – miközben itthon igyekeznek elkerülni a nyílt szembenállást.
A Magyar Nemzet beszámolója szerint nem először fordul elő, hogy a Tisza Párt prominensei a rezsicsökkentést bírálják, összhangban a régi baloldali szakértők álláspontjával. Surányi György után ezúttal Radnai Márk alelnök próbálta híveit a kormány intézkedése ellen hangolni, miközben a párt európai parlamenti képviselői korábban Brüsszelben is nyíltan támadták a kedvezményes tarifarendszert.

Tisza Párt
Ezúttal a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk hergelt a rezsicsökkentés ellen (Forrás: Facebook)

Hergelés a kormány ellen

Radnai Márk egy közösségi oldalon közzétett videóval igyekezett érzelmi alapon bírálni a rezsicsökkentést, egy esztergomi családanya magas gázszámláját állítva középpontba. A bejegyzésből azonban hamar kiderült: a probléma nem az árakkal, hanem a korszerűtlen lakással és a rossz nyílászárókkal függ össze, amelyek jelentősen növelik a fogyasztást. Radnai ezután egymásra dobált témákkal – a számlák kinézetétől az orosz gáz beszerzéséig – próbálta összemosni a kérdéseket, majd maga is elismerte: 

A kérdés nem az, hogy kell-e a rezsicsökkentés”.

 Ezzel gyakorlatilag beismerte, hogy az intézkedés létjogosultságát nem lehet vitatni, hiszen az továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait garantálja a magyar családoknak.

Megfagyott a levegő az ATV stúdiójában – ezt mondta a Tisza Párt tanácsadója

Brüsszelben mást mond a Tisza Párt

Az ügy jól példázza a Tisza Párt kettős beszédét. Miközben itthon óvatosan fogalmaznak, az Európai Parlamentben a tiszás képviselők rendszeresen a rezsicsökkentés ellen szólalnak fel. 

Gerzsenyi Gabriella már első EP-felszólalásában az eltörlését követelte, később pedig Lakos Eszter és más tiszás politikusok is olyan dokumentumokat szavaztak meg, amelyek a lakossági árkedvezmények megszüntetésére szólítanak fel. Mindez azt vetíti előre, hogy egy esetleges Tisza-kormány nem tartaná fenn a jelenlegi rendszert. 

Ez pedig százezrek számára jelentene komoly anyagi terhet, különösen az idősek és az alacsony jövedelmű családok körében. A párt gazdasági holdudvarában megjelenő Surányi György álláspontja – miszerint nem kell minden családot támogatni – szintén ebbe az irányba mutat, még ha el is hallgatja: a rezsicsökkentés éppen a legkiszolgáltatottabbakat védi a megugró energiaáraktól.

 

