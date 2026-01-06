Nem állnak le, ismét a rezsicsökkentés ellen hergel a Tisza Párt

A Magyar Nemzet beszámolója szerint nem először fordul elő, hogy a Tisza Párt prominensei a rezsicsökkentést bírálják, összhangban a régi baloldali szakértők álláspontjával. Surányi György után ezúttal Radnai Márk alelnök próbálta híveit a kormány intézkedése ellen hangolni, miközben a párt európai parlamenti képviselői korábban Brüsszelben is nyíltan támadták a kedvezményes tarifarendszert.
Hergelés a kormány ellen
Radnai Márk egy közösségi oldalon közzétett videóval igyekezett érzelmi alapon bírálni a rezsicsökkentést, egy esztergomi családanya magas gázszámláját állítva középpontba. A bejegyzésből azonban hamar kiderült: a probléma nem az árakkal, hanem a korszerűtlen lakással és a rossz nyílászárókkal függ össze, amelyek jelentősen növelik a fogyasztást. Radnai ezután egymásra dobált témákkal – a számlák kinézetétől az orosz gáz beszerzéséig – próbálta összemosni a kérdéseket, majd maga is elismerte:
A kérdés nem az, hogy kell-e a rezsicsökkentés”.
Ezzel gyakorlatilag beismerte, hogy az intézkedés létjogosultságát nem lehet vitatni, hiszen az továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait garantálja a magyar családoknak.
Brüsszelben mást mond a Tisza Párt
Az ügy jól példázza a Tisza Párt kettős beszédét. Miközben itthon óvatosan fogalmaznak, az Európai Parlamentben a tiszás képviselők rendszeresen a rezsicsökkentés ellen szólalnak fel.
Gerzsenyi Gabriella már első EP-felszólalásában az eltörlését követelte, később pedig Lakos Eszter és más tiszás politikusok is olyan dokumentumokat szavaztak meg, amelyek a lakossági árkedvezmények megszüntetésére szólítanak fel. Mindez azt vetíti előre, hogy egy esetleges Tisza-kormány nem tartaná fenn a jelenlegi rendszert.
Ez pedig százezrek számára jelentene komoly anyagi terhet, különösen az idősek és az alacsony jövedelmű családok körében. A párt gazdasági holdudvarában megjelenő Surányi György álláspontja – miszerint nem kell minden családot támogatni – szintén ebbe az irányba mutat, még ha el is hallgatja: a rezsicsökkentés éppen a legkiszolgáltatottabbakat védi a megugró energiaáraktól.