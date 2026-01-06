Nem állnak le, ismét a rezsicsökkentés ellen hergel a Tisza Párt

A Magyar Nemzet beszámolója szerint nem először fordul elő, hogy a Tisza Párt prominensei a rezsicsökkentést bírálják, összhangban a régi baloldali szakértők álláspontjával. Surányi György után ezúttal Radnai Márk alelnök próbálta híveit a kormány intézkedése ellen hangolni, miközben a párt európai parlamenti képviselői korábban Brüsszelben is nyíltan támadták a kedvezményes tarifarendszert.

Ezúttal a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk hergelt a rezsicsökkentés ellen (Forrás: Facebook)

Hergelés a kormány ellen

Radnai Márk egy közösségi oldalon közzétett videóval igyekezett érzelmi alapon bírálni a rezsicsökkentést, egy esztergomi családanya magas gázszámláját állítva középpontba. A bejegyzésből azonban hamar kiderült: a probléma nem az árakkal, hanem a korszerűtlen lakással és a rossz nyílászárókkal függ össze, amelyek jelentősen növelik a fogyasztást. Radnai ezután egymásra dobált témákkal – a számlák kinézetétől az orosz gáz beszerzéséig – próbálta összemosni a kérdéseket, majd maga is elismerte:

A kérdés nem az, hogy kell-e a rezsicsökkentés”.

Ezzel gyakorlatilag beismerte, hogy az intézkedés létjogosultságát nem lehet vitatni, hiszen az továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait garantálja a magyar családoknak.