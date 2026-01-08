Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Dudás Miklós nagyapja – felkavaró dolgokat állít unokája haláláról

Gyász

Meghalt Sergio J. Ramos

tisza párt

Marketingnek nevezte a 13. és 14. havi nyugdíjat a Tisza kampányfőnöke

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb botrányos kijelentés borzolja a kedélyeket a Tisza Párt körül – írta a Tűzfalcsoport. A párt egyik kampányfőnöke szerint a 13. és a 14. havi nyugdíj nem több egyszerű kommunikációs trükknél.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tisza pártvirágh gabriellafélegyházi zoltán

A Tűzfalcsoport számolt be arról, hogy a Tisza Párt egyik kampányfőnöke, Félegyházi Zoltán egy podcastműsorban megkérdőjelezte a 13. és a 14. havi nyugdíj létjogosultságát. A tiszás politikus így fogalmazott:

Tisza Párt
Félegyházi Zoltán, a Tisza Párt kampányfőnöke durván elszólta magát a nyugdíjakról (Forrás: Tűzfalcsoport)

Nincs olyan 13. hó és 14. hó”.

Ezért ezek szerinte nem mások, mint „egyszerű marketingfogások” – egy olyan kijelentés, amely sokak szerint finoman szólva is érzéketlen a nyugdíjasok felé.

Újabb csúnya tiszás elszólás: így sarcolnák meg a nyugdíjakat – videó

Kampányfőnök puhára esett

Félegyházi Zoltán korábban a Tisza Párt – Budapest, 08. OEVK országgyűlési képviselőjelölt-jelöltjeként próbálkozott, sikertelenül. A vereség után azonban nem távozott a politikából: a helyi jelölt, Virágh Gabriella kampányfőnökeként folytatta munkáját. Bemutatkozása szerint vállalkozó és menedzser, aki nyolc év németországi munka után tért haza, és a rendszerváltást azzal azonosította, hogy a hatalomnak az embereket kell szolgálnia. A mostani kijelentései azonban épp ennek az elvnek mondanak ellent.

A tények makacs dolgok

A valóság ugyanis jóval prózaibb, mint a kampányszlogenek. Magyarországon a 13. havi nyugdíj egy teljes extra havi juttatást jelent, amelyet jellemzően februárban folyósítanak. 

A 14. havi nyugdíj pedig 2026-tól indul, fokozatos bevezetéssel: első lépcsőben a teljes összeg 25 százaléka jár. Ez a két intézkedés együtt 2026-ban összesen plusz 10,42 százalékos éves növekményt eredményez a 12 havi bázisnyugdíjhoz képest.

Az árstop és a rezsicsökkentés mellett ez nem kommunikációs trükk, hanem nagyon is kézzelfogható reálnövekedés – különösen azoknak, akiknek minden forint számít.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!