Marketingnek nevezte a 13. és 14. havi nyugdíjat a Tisza kampányfőnöke

A Tűzfalcsoport számolt be arról, hogy a Tisza Párt egyik kampányfőnöke, Félegyházi Zoltán egy podcastműsorban megkérdőjelezte a 13. és a 14. havi nyugdíj létjogosultságát. A tiszás politikus így fogalmazott:
Nincs olyan 13. hó és 14. hó”.
Ezért ezek szerinte nem mások, mint „egyszerű marketingfogások” – egy olyan kijelentés, amely sokak szerint finoman szólva is érzéketlen a nyugdíjasok felé.
Kampányfőnök puhára esett
Félegyházi Zoltán korábban a Tisza Párt – Budapest, 08. OEVK országgyűlési képviselőjelölt-jelöltjeként próbálkozott, sikertelenül. A vereség után azonban nem távozott a politikából: a helyi jelölt, Virágh Gabriella kampányfőnökeként folytatta munkáját. Bemutatkozása szerint vállalkozó és menedzser, aki nyolc év németországi munka után tért haza, és a rendszerváltást azzal azonosította, hogy a hatalomnak az embereket kell szolgálnia. A mostani kijelentései azonban épp ennek az elvnek mondanak ellent.
A tények makacs dolgok
A valóság ugyanis jóval prózaibb, mint a kampányszlogenek. Magyarországon a 13. havi nyugdíj egy teljes extra havi juttatást jelent, amelyet jellemzően februárban folyósítanak.
A 14. havi nyugdíj pedig 2026-tól indul, fokozatos bevezetéssel: első lépcsőben a teljes összeg 25 százaléka jár. Ez a két intézkedés együtt 2026-ban összesen plusz 10,42 százalékos éves növekményt eredményez a 12 havi bázisnyugdíjhoz képest.
Az árstop és a rezsicsökkentés mellett ez nem kommunikációs trükk, hanem nagyon is kézzelfogható reálnövekedés – különösen azoknak, akiknek minden forint számít.