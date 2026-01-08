Marketingnek nevezte a 13. és 14. havi nyugdíjat a Tisza kampányfőnöke

Kampányfőnök puhára esett

Félegyházi Zoltán korábban a Tisza Párt – Budapest, 08. OEVK országgyűlési képviselőjelölt-jelöltjeként próbálkozott, sikertelenül. A vereség után azonban nem távozott a politikából: a helyi jelölt, Virágh Gabriella kampányfőnökeként folytatta munkáját. Bemutatkozása szerint vállalkozó és menedzser, aki nyolc év németországi munka után tért haza, és a rendszerváltást azzal azonosította, hogy a hatalomnak az embereket kell szolgálnia. A mostani kijelentései azonban épp ennek az elvnek mondanak ellent.

A tények makacs dolgok

A valóság ugyanis jóval prózaibb, mint a kampányszlogenek. Magyarországon a 13. havi nyugdíj egy teljes extra havi juttatást jelent, amelyet jellemzően februárban folyósítanak.

A 14. havi nyugdíj pedig 2026-tól indul, fokozatos bevezetéssel: első lépcsőben a teljes összeg 25 százaléka jár. Ez a két intézkedés együtt 2026-ban összesen plusz 10,42 százalékos éves növekményt eredményez a 12 havi bázisnyugdíjhoz képest.

Az árstop és a rezsicsökkentés mellett ez nem kommunikációs trükk, hanem nagyon is kézzelfogható reálnövekedés – különösen azoknak, akiknek minden forint számít.