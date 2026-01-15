Hírlevél
magyar péter

Brutális megszorításokat akarna a Tisza, egyre több szög bújik ki a zsákból

Kéri László kijelentései újra reflektorfénybe állították a Tisza Párt valódi terveit. A párthoz köthető szakértők és politikusok egyre nyíltabban beszélnek megszorításokról, nyugdíjcsökkentésről, valamint az egészségügy és az oktatás visszavágásáról.
magyar pétertiszaorbán

Kéri László balos politológus korábban arról beszélt, hogy a Tisza nyitva áll a brüsszeli követelések előtt és ha kormányozna, akkor megtenné, amit az Orbán-kormány az évek alatt nem volt hajlandó megtenni. 

Kéri László, Magyar Péter, Tisza Párt
A Tisza tanácsadója szerint meg kell lépni bizonyos dolgokat Fotó: YouTube / ATV, MW / Hatlaczki Balázs – Montázs: Magyar Nemzet

„Teljesen nyilvánvaló, hogy nemcsak az Európai Ügyészséghez való csatlakozás ügyében nyitott a Tisza, hanem számos más kérdésben is: ha kormányozna, megtenné mindazt, amit az Orbán-kormány 3–4–5–6 éve nem hajlandó”

– a Tisza tanácsadója. Nem ő azonban az egyetlen, aki megszorítás-párti nyilatkozatott tett a Tisza Párt háza táján.

 

Egyre több Tisza-szakértő vállalja nyíltan a megszorítást

Lengyel László, a Tisza Párthoz közel álló gazdasági szakértő beismerte: csapatával azon dolgozik, hogy legyenek programjaik, és felkészülten vágjanak bele a kormányzásba. Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselője ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: 

mindent nem mondhatnak el, mert akkor megbuknak.

Simovits András, a Tisza szakértője szerint a nyugdíjrendszer jelenleg túl bőkezű, ezért azt relatíve csökkenteni kellene. Kincses Gyula arról beszélt, hogy a társadalombiztosításnak nagyobb szerepet kellene vállalnia a magánellátásban.

Tarr Zoltán ezt egy előadásában is megerősítette. A Tisza alelnöke szerint az egészségügyi és az oktatási rendszert nem feltétlenül kell minden elemében fenntartani, és nem biztos, hogy mindenhol meg kell őrizni a jelenlegi kórházi ágykapacitást. Bod Péter Ákos úgy fogalmazott: Magyar Péter bölcsen hallgat. Magyar Péter pedig leszögezte: ha valamelyik elemzőjük megszólal, az biztosan a Tisza Párt álláspontját képviseli.

 

A kormány nem hajlandó megszorítsokat hozni

Menczer Tamás mellett Orbán Balázs is reagált Kéri László reakciójára. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott: 

Nem vagyunk hajlandók adót emelni, nem vagyunk hajlandók elvenni a családtámogatásokat, nem vagyunk hajlandók eltörölni a 13. havi nyugdíjat, nem vagyunk hajlandók megszüntetni a rezsicsökkentést és a magyarok pénzét elküldeni Ukrajnába.”

 

 

 

 

