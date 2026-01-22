Vörösödik a Tisza: korábbi MSZP-s miniszterelnök-jelölt állt be Magyar Péter mögé

A mai napon a Városházán találkoztam Stumpf Péterrel és Gajda Attilával, a Tisza Párt két országgyűlési képviselőjelöltjével. A konstruktív megbeszélésen tájékoztatást adtam Szeged város helyzetéről, feladatainkról, kihívásainkról és fejlesztési terveinkről – írja Facebook-oldalán Botka László, Szeged egykori MSZP-s, ma már független polgármestere.

A régi baloldali garnitúra tolná a Tisza Párt szekerét Fotó: Facebook

Botka László, Szeged polgármestere nem most állt be Tisza Párt helyi választókörzeteinek jelöltjei mögé. Körülbelől két hónappal ezelőtt is hasonlót posztolt. Akkor Magyar Péter jelöltjeit méltatta, majd saját magát fényezte, felidézve a polgármester-választáson aratott győzelmét. Hozzátette, hogy néhány jelöltaspiránst személyesen is ismer.

Botka László nem az első baloldali támogatója Magyar Péter alakulatának. A közösségi médiában például a régi baloldali garnitúra tolja a Tisza szekerét: Fekete-Győr András, Hadházy Ákos vagy a szélsőbaloldali Jámbor András más-más módon, de a Tisza kampányában dolgozik. Emellett az a balliberális propagandasajtó, amelyik 2022-ben Márki-Zay Péter mögé állt be, most Magyar Pétert támogatja.

Ugyancsak beszédes, hogy a baloldali szakértők, mint például Kéri László, Petschnig Mária Zita vagy Surányi György, akik már évtizedek óta a baloldalt segítik, szintén feltűnnek a Tisza-szigetek rendezvényein. Magyar Bálint is feltűnt Tisza Párt háza táján, de említhetnénk Raskó Györgyöt, Radnai Lászlót vagy éppen azt a Puzsér Róbertet is, aki pedofíliarelativizáló megnyilatkozásai miatt kényszerült a Magyar Péterrel való közös rendezvény lemondására.