Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel politikai eszközként, de ez nem új történet, csak egy új szereplő mondja fel a régi baloldali forgatókönyvet – hívta fel a figyelmet Zsigmond Barna Pál az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának miniszterhelyettese.
magyar pétertisza pártbrüsszelitákszlovákiaBenes-dekrétumok

Zsigmond Barna Pál újabb képmutató Magyar Péter akcióra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, melyről cikket is írt a Magyar Nemzetben.

Magyar Péter, és a Tisza Párt csak a látszatra ad.
Magyar Péter, és a Tisza Párt csak a látszatra ad
Fotó: Facebook/Magyar Péter

A miniszterhelyettes határon túli magyarként tökéletesen tisztában van azzal, hogy a Tisza Párt elnöke ismét csak ki akarja használni a mesterségesen gerjesztett hullámokat.

Amikor belpolitikai támadás kell, hirtelen fontosak lesznek a külhoni magyarok, de amikor Brüsszelben valódi konfliktust kellene vállalni értük, mély hallgatás következik”

 – mutat rá Zsigmond Barna Pál.

A Benes-dekrétumok tartalmával már Csehország és Szlovákia Európai Uniós felvételekor is tisztában voltak, és ma is ugyanolyan jogfosztó törvények, mint akkor voltak, azonban az EU vezetése, és a magyarországi baloldal is szemérmesen félrenéz, amikor a téma szóba kerül, és nem emelik fel a hangjukat. 

Akkor sem szólaltak meg, amikor a Minority SafePack-et lesöpörték az asztalról, és több millió őshonos kisebbség jogait tagadták meg”

 – utalt egy korábbi hasonló esetre Zsigmond Barna Pál.

Magyar Péter számára a külhoni magyarok egyszerű kampányeszközök.

Zsigmond Barna Pál a Magyar Nemzetben megjelent írását ide kattintva olvashatják.

 

