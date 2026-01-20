Szánalmas: saját maga ellen szervez támadásokat a Tisza Párt

A Magyar Nemzet információi alapján Magyar Péter egyre inkább érzi, hogy kicsúszik a kezéből a kezdeményezés, ezért minden eddiginél durvább eszközökhöz nyúlna. A Tisza Párt belső köreiből származó értesülések szerint akár saját jelöltjeiket és aktivistáikat is „beáldoznák”, hogy áldozati szerepben tüntessék fel magukat, miközben az eseteket a kormánypártok nyakába varrnák.
Hamis zászlós akciók várhatóak
Egy, a Tisza-szigetek koordinációjára rálátó informátor szerint a párt arra készül, hogy aláírásgyűjtések vagy szórólapozások közben saját aktivistáik ellen szervezett incidenseket generáljanak.
Hamis zászlós támadásokkal akarják bebizonyítani, hogy a kormánypártok bajban vannak, a jelöltjeiket pedig minden ilyen helyen áldozati pozícióba vágják”
– fogalmazott a forrás, hozzátéve: Magyar Péter sokkal provokatívabb, hergelésre alkalmas témákat is elő fog venni a következő időszakban.
A belső értesülések szerint „gyakorlatilag nincs olyan eszköz és módszer, amelyet elutasítanának”, sőt, az informátor szerint az sem lenne meglepő, ha saját aktivistáikat megfélemlítenék vagy fenyegetnék a politikai narratíva fenntartása érdekében.
Szimon Renáta és az „Orbán janicsárok”
Ebben az összefüggésben különösen beszédes Szimon Renáta ügye. Magyar Péter január 15-én drámai posztban állította, hogy jelöltjüket „Orbán janicsárjai” támadták meg, ám később maga Szimon Renáta a rendőrségi tanúvallomásában cáfolta pártelnöke állításait. Ennek ellenére közösségi oldalán továbbra is fogadja az együttérző üzeneteket. Ráadásul a Vác Online helyszíni riportja már akkor rávilágított:
Szimon Renáta ott sem volt, amikor a Tisza kampánypultjának magánterületen történő elhelyezése miatt szóváltás alakult ki.
A videót három nap alatt közel negyedmillióan látták – a tények azonban nem zavarták meg az áldozati narratíva építését.