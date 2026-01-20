Szánalmas: saját maga ellen szervez támadásokat a Tisza Párt

A Magyar Nemzet információi alapján Magyar Péter egyre inkább érzi, hogy kicsúszik a kezéből a kezdeményezés, ezért minden eddiginél durvább eszközökhöz nyúlna. A Tisza Párt belső köreiből származó értesülések szerint akár saját jelöltjeiket és aktivistáikat is „beáldoznák”, hogy áldozati szerepben tüntessék fel magukat, miközben az eseteket a kormánypártok nyakába varrnák.

Szimon Renáta állítólagos megtámadásáról kiderült: a Tisza Párt képviselőjelöltje ott sem volt, mikor szóváltás kerekedett a standja körül (Forrás: Facebook/Szimon Renáta)

Hamis zászlós akciók várhatóak

Egy, a Tisza-szigetek koordinációjára rálátó informátor szerint a párt arra készül, hogy aláírásgyűjtések vagy szórólapozások közben saját aktivistáik ellen szervezett incidenseket generáljanak.

Hamis zászlós támadásokkal akarják bebizonyítani, hogy a kormánypártok bajban vannak, a jelöltjeiket pedig minden ilyen helyen áldozati pozícióba vágják”

– fogalmazott a forrás, hozzátéve: Magyar Péter sokkal provokatívabb, hergelésre alkalmas témákat is elő fog venni a következő időszakban.

A belső értesülések szerint „gyakorlatilag nincs olyan eszköz és módszer, amelyet elutasítanának”, sőt, az informátor szerint az sem lenne meglepő, ha saját aktivistáikat megfélemlítenék vagy fenyegetnék a politikai narratíva fenntartása érdekében.