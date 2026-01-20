Szánalmas: saját maga ellen szervez támadásokat a Tisza Párt

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A Magyar Nemzet értesülései szerint Magyar Péter a saját embereit sem kímélné, ha politikai hasznot remélhet belőle. Információk szerint a Tisza Párt vezetése tudatos provokációkra és hamis zászlós akciókra készülhet a kampányban.
tisza párt

A Magyar Nemzet információi alapján Magyar Péter egyre inkább érzi, hogy kicsúszik a kezéből a kezdeményezés, ezért minden eddiginél durvább eszközökhöz nyúlna. A Tisza Párt belső köreiből származó értesülések szerint akár saját jelöltjeiket és aktivistáikat is „beáldoznák”, hogy áldozati szerepben tüntessék fel magukat, miközben az eseteket a kormánypártok nyakába varrnák.

Tisza Párt
Szimon Renáta állítólagos megtámadásáról kiderült: a Tisza Párt képviselőjelöltje ott sem volt, mikor szóváltás kerekedett a standja körül (Forrás: Facebook/Szimon Renáta)

Hamis zászlós akciók várhatóak

Egy, a Tisza-szigetek koordinációjára rálátó informátor szerint a párt arra készül, hogy aláírásgyűjtések vagy szórólapozások közben saját aktivistáik ellen szervezett incidenseket generáljanak.

Hamis zászlós támadásokkal akarják bebizonyítani, hogy a kormánypártok bajban vannak, a jelöltjeiket pedig minden ilyen helyen áldozati pozícióba vágják”

 – fogalmazott a forrás, hozzátéve: Magyar Péter sokkal provokatívabb, hergelésre alkalmas témákat is elő fog venni a következő időszakban.
A belső értesülések szerint „gyakorlatilag nincs olyan eszköz és módszer, amelyet elutasítanának”, sőt, az informátor szerint az sem lenne meglepő, ha saját aktivistáikat megfélemlítenék vagy fenyegetnék a politikai narratíva fenntartása érdekében.

Áldozati pozícióban a Tisza képviselőjelöltje, akit úgy „bántalmaztak”, hogy ott sem volt

Szimon Renáta és az „Orbán janicsárok”

Ebben az összefüggésben különösen beszédes Szimon Renáta ügye. Magyar Péter január 15-én drámai posztban állította, hogy jelöltjüket „Orbán janicsárjai” támadták meg, ám később maga Szimon Renáta a rendőrségi tanúvallomásában cáfolta pártelnöke állításait. Ennek ellenére közösségi oldalán továbbra is fogadja az együttérző üzeneteket. Ráadásul a Vác Online helyszíni riportja már akkor rávilágított: 

Szimon Renáta ott sem volt, amikor a Tisza kampánypultjának magánterületen történő elhelyezése miatt szóváltás alakult ki.

 A videót három nap alatt közel negyedmillióan látták – a tények azonban nem zavarták meg az áldozati narratíva építését.

