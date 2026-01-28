Orbán Balázs: Kamuzik a Tisza, ne hagyjuk magunkat lóvá tenni!

Csercsa Balázs korábban önkéntesként, majd szakmai feladatok ellátásával segítette a Tisza Pártot és a hozzá kapcsolódó közösséget, legutóbb pedig az egyházügyi munkacsoport munkáját irányította. Január 20-án azonban bejelentette, hogy minden önkéntesi és szakmai tevékenységét megszünteti a párton belül. Nyilatkozatából az is kiderült, hogy valóban létezik egy mintegy 600 oldalas dokumentum a Tisza adóterveiről: ez a párt konvergenciaprogramja, amely Csercsa szerint nagyrészt az Európai Néppárt elvárásait tükrözi, miközben a Tisza Párt nyilvánosság számára bemutatott gazdasági programja egészen más üzeneteket közvetít. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy erről szóló cikket osztott meg közösségi oldalán.

Csercsa Balázs és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Gábor Szűcs)

Saját embere leplezte le a Tisza Pártot

A politikában ez az, ami nem fogadható el: »A valódi irányelvek gyakran egészen mások, mint a nyilvános kommunikáció.« Kiderült, hogy Magyar Péter-féle adóemelési tervek és megszorítások valósak, és a brüsszeli elvárásoknak való megfelelést szolgálja. Mindenki láthatja, hogy átverés készül”

– fűzte hozzá a történtekhez Orbán Balázs.