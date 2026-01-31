Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

Sport

Tovább gyűrűzik a magyar pólóbotrány: kiborította a bilit a válogatottból kirúgott sztárjátékos

tisza párt

Orbán Viktor: Bűnözőkkel provokált a Tisza Párt Gyöngyösön

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök szerint szervezett megfélemlítési akció zajlott a gyöngyösi Lázárinfón, ahol a Tisza Párt bűnözőket vezényelt a helyszínre. Orbán Viktor arra figyelmeztet: ez nem politika, hanem tudatos provokáció.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tisza pártLázárinfóorbán viktorlázár jánosgyöngyös

Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a gyöngyösi Lázárinfón a Tisza Párt emberei zaklatták és megfélemlítették az oda érkező fideszeseket. Szerinte az események súlyos határt léptek át, és világossá tették, mit jelent a tiszások által hangoztatott „szeretetország”.

Tisza Párt
A Tisza Párt bűnözőkkel provokált a gyöngyösi Lázárinfón (Forrás: Facebook/Lázár János)

A bűnlajstrom tetemes: garázdaság, rablás, sikkasztás, testi sértés, szexuális erőszak, zsarolás, emberölés” 

– sorolta a miniszterelnök.

Vigyázzunk egymásra a provokációk közepette

Orbán Viktor hangsúlyozta: nem szabad felülni a tudatosan szervezett provokációknak. Arra kérte a gyűlésekre kilátogatókat – fideszeseket és nem fideszeseket, cigány és nem cigány magyarokat egyaránt –, hogy figyeljenek egymásra, és ne engedjék, hogy erőszakba vagy botrányba sodorják őket. Bejegyzésében egyértelművé tette: a kormányoldal hisz a békés együttélésben és az összefogásban, de szerinte Gyöngyösön megmutatkozott, hová vezet a gyűlöletkeltés politikája. 

Kocsis Máté: Magyar Péter bűnözőket uszított a fideszesekre Gyöngyösön

Hiszünk a szeretet és az összefogás erejében” 

– zárta üzenetét.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!