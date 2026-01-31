Orbán Viktor: Bűnözőkkel provokált a Tisza Párt Gyöngyösön

Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a gyöngyösi Lázárinfón a Tisza Párt emberei zaklatták és megfélemlítették az oda érkező fideszeseket. Szerinte az események súlyos határt léptek át, és világossá tették, mit jelent a tiszások által hangoztatott „szeretetország”.
A bűnlajstrom tetemes: garázdaság, rablás, sikkasztás, testi sértés, szexuális erőszak, zsarolás, emberölés”
– sorolta a miniszterelnök.
Vigyázzunk egymásra a provokációk közepette
Orbán Viktor hangsúlyozta: nem szabad felülni a tudatosan szervezett provokációknak. Arra kérte a gyűlésekre kilátogatókat – fideszeseket és nem fideszeseket, cigány és nem cigány magyarokat egyaránt –, hogy figyeljenek egymásra, és ne engedjék, hogy erőszakba vagy botrányba sodorják őket. Bejegyzésében egyértelművé tette: a kormányoldal hisz a békés együttélésben és az összefogásban, de szerinte Gyöngyösön megmutatkozott, hová vezet a gyűlöletkeltés politikája.
Hiszünk a szeretet és az összefogás erejében”
– zárta üzenetét.