Menczer Tamás: Ha ez nem lenne komoly, halálra röhögném magamat

„A dokumentumot nem a Fidesz készítette, nem mi írtuk alá, hanem a Tiszások készítették. A Tiszások írták alá, Dálnoki úr, Lengyel úr, Felcsuti úr, akik utána el is mondták videóban, ezt meg lehet nézni” – válaszolta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Népszava újságírójának.

Menczer Tamás Fotó: Mirkó István

A politikus arra a feltételezésre válaszolva, miszerint a Tisza megszorítócsomagja mesterséges intelligenciával készült, kijelentette,

Felcsuti Péter a saját szájával elmondta, a videóban meg lehet nézni az interneten. A Tisza adó egy valós ötlet, az ő ötletük, ők csinálták, és nagyon sajnálná Felcsuti Péter, hogyha a Tisza a Tisza adó ötletéből kifarolna.

Mint ismert, az elmúlt évtizedek legkeményebb megszorítására készül a Tisza Párt – derül ki az Index birtokába került több száz oldalas gazdasági tervezetből. A dokumentum alapján Magyar Péter pártja minden jel szerint egy markánsan baloldali fordulatot készít elő, és radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben.

A dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, amely a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené.

A Tisza Párt programja nem egyszerű reformcsomag, hanem baloldali gazdaságpolitikai kísérlet, amely érezhető terheket rakna a fizetésekre, a családokra, a vállalkozókra és a befektetésekre egyaránt.

A Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram című tervezet egy átfogó szakmai dosszié. Az Index cikke szerint a dokumentum mélysége és részletezettsége arra utal, hogy a Tisza Párt nagyon is komolyan gondolja, milyen irányba terelné a magyar gazdaságot a következő évtizedben.

Bár a Tisza Párt által felrajzolt jövőkép a társadalmi egyenlőségre és a szociális jogok megerősítésére építene, a tervezet a baloldali gazdaságpolitikák klasszikus kockázatait hordozza és a versenyképesség rovására mehet.