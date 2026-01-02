Hírlevél
„Fogjátok be a szátokat!” – elszólta magát Magyar Péter vezető propagandistája

menczer tamás

Menczer Tamás: Ha ez nem lenne komoly, halálra röhögném magamat

23 perce
Olvasási idő: 5 perc
A Tisza Párt megszorítócsomagját nem a Fidesz készítette, hanem maguk a tiszás szereplők. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett, hogy a dokumentumot Dálnoki Áron, Lengyel László és Felcsuti Péter írta alá, akik ezt később nyilvánosan is elismerték. Menczer cáfolta azt az állítást is, miszerint a tervezet mesterséges intelligenciával készült, hangsúlyozva: Felcsuti Péter maga beszélt a Tisza-adó ötletéről.
menczer tamástisza pártTisza-csomagTisza-adómegszorítások

„A dokumentumot nem a Fidesz készítette, nem mi írtuk alá, hanem a Tiszások készítették. A Tiszások írták alá, Dálnoki úr, Lengyel úr, Felcsuti úr, akik utána el is mondták videóban, ezt meg lehet nézni” – válaszolta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Népszava újságírójának. 

20251115 Győr A digitális polgári körök DPK által szervezett első háborúellenes gyűlés fotó: Mirkó István MI Magyar Nemzet képen: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója
Menczer Tamás Fotó: Mirkó István 

A politikus arra a feltételezésre válaszolva, miszerint a Tisza megszorítócsomagja mesterséges intelligenciával készült, kijelentette, 

Felcsuti Péter a saját szájával elmondta, a videóban meg lehet nézni az interneten. A Tisza adó egy valós ötlet, az ő ötletük, ők csinálták, és nagyon sajnálná Felcsuti Péter, hogyha a Tisza a Tisza adó ötletéből kifarolna.

Mint ismert, az elmúlt évtizedek legkeményebb megszorítására készül a Tisza Párt – derül ki az Index birtokába került több száz oldalas gazdasági tervezetből. A dokumentum alapján Magyar Péter pártja minden jel szerint egy markánsan baloldali fordulatot készít elő, és radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben.

A dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, amely a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené.

A Tisza Párt programja nem egyszerű reformcsomag, hanem baloldali gazdaságpolitikai kísérlet, amely érezhető terheket rakna a fizetésekre, a családokra, a vállalkozókra és a befektetésekre egyaránt.

A Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram című tervezet egy átfogó szakmai dosszié. Az Index cikke szerint a dokumentum mélysége és részletezettsége arra utal, hogy a Tisza Párt nagyon is komolyan gondolja, milyen irányba terelné a magyar gazdaságot a következő évtizedben.

Bár a Tisza Párt által felrajzolt jövőkép a társadalmi egyenlőségre és a szociális jogok megerősítésére építene, a tervezet a baloldali gazdaságpolitikák klasszikus kockázatait hordozza és a versenyképesség rovására mehet.

A program szerint az államnak évente legalább 1300 milliárd forinttal több bevételre lenne szüksége, és ezt nem növekedésből, hanem kőkemény megszorításokból, adó- és járulékemelésekből szednék össze.

 

Tisza-csomag
