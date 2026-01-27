Hírlevél
„Épeszű ember nem csinál ilyet” – Rétvári Bence szerint a Tisza átlépett egy határt

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
„Épeszű ember nem csinál ilyet” – Rétvári Bence szerint súlyos erkölcsi határt lépett át a Tisza, amikor a sződligeti szervezet vezetője rituálisan elégette az államtitkár fényképét. Az égetésről szóló videót a váci Tisza-jelölt is kedvelte. Az államtitkár szerint mindez szembemegy az ellenzék által hirdetett „szeretetország” képével.
„Épeszű ember nem égeti el egy másik ember fényképét, arról nem csinál videót, és nem teszi ki az internetre” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence államtitkár annak kapcsán, hogy a közösségi médiában megjelent egy felvétel, amelyen a sződligeti Tisza vezetője rituálisan elégeti az ő fényképét.

Rétvári Bence államtitkár fotó: Kurucz Árpád (KA) Magyar Nemzet Fotó: Kurucz Árpád Tisza Párt
Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet

Az államtitkár szerint önmagában ez is súlyos erkölcsi kérdéseket vet fel, az ügy azonban itt nem ért véget. Mint elmondta, a videót kedvelte a Tisza váci országgyűlési képviselőjelöltje, Simon Renáta is. Rétvári az ellenzéki jelöltet agresszívnek és hazugnak nevezte, és felvetette: 

szülőként mindenkinek el kellene gondolkodnia azon, miként lehet megnyugtatni egy gyermeket, ha egy ilyen tartalommal találkozik az interneten.

Az államtitkár szerint jogos a kérdés, hogy mire gondolt a képviselőjelölt, amikor „kikedvelte” a felvételt, és miért nem szólt párttársának, hogy ez már túl van egy határon, és ilyet nem szabad csinálni. Úgy véli, egyértelmű el kellett volna határolódni ettől

Rétvári Bence emlékeztetett: ha egy Tiszához nem köthető politikusról készült volna hasonló videó, az ellenzéki oldal szerinte azonnal elvárta volna mindenkitől az elhatárolódást, sőt, a közéletből való távozást is követelték volna. Különösen visszásnak nevezte mindezt annak fényében, hogy az érintett politikai közeg rendszeresen „szeretetországról” beszél. Rétvári szerint a mostani eset a Tisza valódi arcát mutatja meg. Az államtitkár hangsúlyozta: ebből a politikai kultúrából a magyar emberek nem kérnek.

 

