„Épeszű ember nem csinál ilyet” – Rétvári Bence szerint a Tisza átlépett egy határt

„Épeszű ember nem égeti el egy másik ember fényképét, arról nem csinál videót, és nem teszi ki az internetre” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence államtitkár annak kapcsán, hogy a közösségi médiában megjelent egy felvétel, amelyen a sződligeti Tisza vezetője rituálisan elégeti az ő fényképét.

Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet

Az államtitkár szerint önmagában ez is súlyos erkölcsi kérdéseket vet fel, az ügy azonban itt nem ért véget. Mint elmondta, a videót kedvelte a Tisza váci országgyűlési képviselőjelöltje, Simon Renáta is. Rétvári az ellenzéki jelöltet agresszívnek és hazugnak nevezte, és felvetette:

szülőként mindenkinek el kellene gondolkodnia azon, miként lehet megnyugtatni egy gyermeket, ha egy ilyen tartalommal találkozik az interneten.

Az államtitkár szerint jogos a kérdés, hogy mire gondolt a képviselőjelölt, amikor „kikedvelte” a felvételt, és miért nem szólt párttársának, hogy ez már túl van egy határon, és ilyet nem szabad csinálni. Úgy véli, egyértelmű el kellett volna határolódni ettől

Rétvári Bence emlékeztetett: ha egy Tiszához nem köthető politikusról készült volna hasonló videó, az ellenzéki oldal szerinte azonnal elvárta volna mindenkitől az elhatárolódást, sőt, a közéletből való távozást is követelték volna. Különösen visszásnak nevezte mindezt annak fényében, hogy az érintett politikai közeg rendszeresen „szeretetországról” beszél. Rétvári szerint a mostani eset a Tisza valódi arcát mutatja meg. Az államtitkár hangsúlyozta: ebből a politikai kultúrából a magyar emberek nem kérnek.