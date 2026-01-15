A Tisza Párt saját maga vallotta be, hogy megszorításokra készül, csak ezt a választásokig megpróbálja eltitkolni

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Tisza Párthoz köthető, novemberben kiszivárgott, mintegy hatszáz oldalas megszorítócsomag kapcsán Magyar Péter pártja azt állítja, semmi köze a dokumentumhoz, ugyanakkor saját politikusaik és a környezetükben dolgozó szakértők sorra olyan nyilatkozatokat tettek, amelyek tartalmukban egybevágnak az irat fő pontjaival. A helyzetet tovább élezte, hogy többen közülük még arról is beszéltek, hogy a választásokig nem szabad nyilvánosságra hozni a párt valódi terveit.

Magyar Péter pártjának a politikusai és szakértői az elmúlt hónapokban saját megszólalásaikban beszéltek adóemelésekről, nyugdíjcsökkentésről és a rezsicsökkentés kivezetéséről, miközben a párt hivatalosan tagadja egy megszorítócsomag létezését. A Tisza Párt szakértői közül többen is nyíltan kimondták, hogy a terveket a választások utánra kell tartogatni, mert azok felvállalásával nem lehetne választást nyerni.Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A Tisza Párt politikusai és szakértői a saját szavaikkal ismerték el, hogy megszorításokra készülnek

A lap összegyűjtötte azokat a legárulkodóbb mondatokat, amelyek bizonyítják, hogy a tiszások pontosan arról beszéltek az elmúlt hónapokban, mint ami a hatszáz oldalas megszorítócsomagban szerepel.

Többkulcsos adó, de csak a választás után

Az adózás kérdésében Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumon nyíltan érvelt a progresszív adórendszer mellett. Ezt követően Tarr Zoltán, a párt alelnöke már arról beszélt, hogy erről a választásokig nem lehet beszélni:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk […] Most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, akkor magyarázkodok […]. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. […] Választást kell nyerni, utána mindent lehet. „

Hasonló gondolatot fogalmazott meg Magyar Péter is, amikor arról beszélt: nem lehet választást nyerni adóemelések nyílt felvállalásával. A párthoz kötődő közgazdász, Bokros Lajos pedig elkerülhetetlennek nevezte a többkulcsos szja bevezetését – olyan formában, amely szinte szó szerint visszaköszön a kiszivárgott csomagban.

Bokros ezt mondta: