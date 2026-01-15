A Tisza Párt saját maga vallotta be, hogy megszorításokra készül, csak ezt a választásokig megpróbálja eltitkolni

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Tisza Párthoz köthető, novemberben kiszivárgott, mintegy hatszáz oldalas megszorítócsomag kapcsán Magyar Péter pártja azt állítja, semmi köze a dokumentumhoz, ugyanakkor saját politikusaik és a környezetükben dolgozó szakértők sorra olyan nyilatkozatokat tettek, amelyek tartalmukban egybevágnak az irat fő pontjaival. A helyzetet tovább élezte, hogy többen közülük még arról is beszéltek, hogy a választásokig nem szabad nyilvánosságra hozni a párt valódi terveit.
A Tisza Párt politikusai és szakértői a saját szavaikkal ismerték el, hogy megszorításokra készülnek
A lap összegyűjtötte azokat a legárulkodóbb mondatokat, amelyek bizonyítják, hogy a tiszások pontosan arról beszéltek az elmúlt hónapokban, mint ami a hatszáz oldalas megszorítócsomagban szerepel.
Többkulcsos adó, de csak a választás után
Az adózás kérdésében Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumon nyíltan érvelt a progresszív adórendszer mellett. Ezt követően Tarr Zoltán, a párt alelnöke már arról beszélt, hogy erről a választásokig nem lehet beszélni:
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk […] Most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, akkor magyarázkodok […]. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. […] Választást kell nyerni, utána mindent lehet. „
Hasonló gondolatot fogalmazott meg Magyar Péter is, amikor arról beszélt: nem lehet választást nyerni adóemelések nyílt felvállalásával. A párthoz kötődő közgazdász, Bokros Lajos pedig elkerülhetetlennek nevezte a többkulcsos szja bevezetését – olyan formában, amely szinte szó szerint visszaköszön a kiszivárgott csomagban.
Bokros ezt mondta:
Hosszabb távon mindenképp Magyarországon is már egy többkulcsos adórendszer bevezetését fogja előirányozni […], a három kulcsnak úgy kéne kinézni, hogy 10-20-30 százalék. […] Meg kell nézni, hogy a maihoz képest több szja-bevételt milyen kulcsokkal és milyen sávhatárokkal lehet beszedni, ez pedig nagyon fontos, mert az szja-bevétel nemzetközi összehasonlításban Magyarországon nagyon kicsi.”
Az anyák adómentessége „ócska hazugság”?
A családpolitikát érintő kérdésekben is egységes hang jelent meg. Magyar Péter a többgyermekes anyák szja-mentességét „fenntarthatatlan ócska hazugságnak” nevezte, míg Surányi György és Bokros Lajos egyaránt arról beszéltek, hogy egy új kormánynak hozzá kellene nyúlnia ezekhez a kedvezményekhez.
Bokros Lajos a többgyermekes édesanyák szja-mentessége kapcsán pedig azt mondta: ,
Ezt az adórendszert még megterhelik a kedvezmények és mentességek, ahol a leggonoszabb változás most történik, azáltal, hogy bevezetik a 3 gyerekes anyáknak az élethosszig tartó szja mentességét.”
Petschnig Mária Zita szintén bírálta az anyák adómentességét és a családi adó-visszatérítéseket. A kiszivárgott programban az anyák adómentessége már nem is szerepel – a kedvezmények megvágása viszont annál inkább.
Nyugdíjcsökkentés és privatizáció
A nyugdíjrendszer átalakítása szintén központi elem a tiszás szakértőknél. Simonovits András szerint a rendszer túl bőkezű, csökkenteni kellene az induló nyugdíjakat és az adókedvezményeket, miközben a Nők40 programot is megszüntetné.
Simonovits azt közölte:
Ostoba a Nők40 program […], ha én lennék a miniszterelnök, a Nők40-et igénybe vevők járulékmentességét megszüntetném […], a Nők40-et Nők43-ra változtatnám”.
Bokros Lajos és Petschnig Mária a 13. havi nyugdíj ellen érvelt, a kiszivárgott csomag pedig a rendszer privatizációját vetíti előre, ami a 13. és 14. havi juttatások eltörlését jelentené.
Bokros Lajos egy háttéreseményen korábban így fogalmazott:
Ezt (a 13. havi nyugdíjat) nagyon nehéz lenne mondjuk visszavenni, és biztos, hogy ezzel nem lehet választás nyerni, hogy na, én meg akarom szüntetni a 13. havi nyugdíjat.”
A volt szocialista pénzügyminiszter emellett egy interjúban arról is beszélt, hogy emelni kellene a nyugdíjkorhatáron.
A Rezsicsökkentés „humbug”
A rezsicsökkentést a Tisza vezetői és szakértői szintén támadják. Magyar Péter „humbugnak” nevezte. Surányi György szerint is eljöhet a pillanat, amikor meg kell kérdőjelezni a rendszert – összhangban a brüsszeli elvárásokkal.
Gerzsenyi Gabriella uniós képviselő pedig korábban ezt közölte:
Számtalanszor leírtam jómagam is még brüsszeli tisztviselőként, hivatalos jelentésekben, hogy a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni.”
Magyar Péter véleménye 3:27-től:
„Előbb nyerni kell”
A legárulkodóbb mégis az, hogy a megszorítások eltitkolását többen nyíltan vállalták.
Tarr Zoltán alelnök azt mondta:
Nem fogok minden elmondani, mert akkor megbukunk.”
Ruszin-Szendi Romulusz pedig azt mondta:
Először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. […] Most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.”
Bod Péter Ákos pedig elemzőként nyíltan kimondta: a Tisza megszorításokra készül, ezért „bölcsen nem beszél róla”.
A Magyar Nemzet értékelése szerint az egymásra rímelő nyilatkozatok és a kiszivárgott dokumentum alapján egyre nehezebb fenntartani a tagadást Magyar Péterék részéről. A kép egyértelmű. A Tisza Párt megszorításokra készül, amit a saját szereplői a választásokig el akarnak titkolni.