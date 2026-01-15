A Tisza Párt saját maga vallotta be, hogy megszorításokra készül, csak ezt a választásokig megpróbálja eltitkolni

Hírlevél
Magyar Péter pártjának a politikusai és szakértői az elmúlt hónapokban saját megszólalásaikban beszéltek adóemelésekről, nyugdíjcsökkentésről és a rezsicsökkentés kivezetéséről, miközben a párt hivatalosan tagadja egy megszorítócsomag létezését. A Tisza Párt szakértői közül többen is nyíltan kimondták, hogy a terveket a választások utánra kell tartogatni, mert azok felvállalásával nem lehetne választást nyerni.
Tisza PártTisza-csomagmegszorításokelhallgatás

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Tisza Párthoz köthető, novemberben kiszivárgott, mintegy hatszáz oldalas megszorítócsomag kapcsán Magyar Péter pártja azt állítja, semmi köze a dokumentumhoz, ugyanakkor saját politikusaik és a környezetükben dolgozó szakértők sorra olyan nyilatkozatokat tettek, amelyek tartalmukban egybevágnak az irat fő pontjaival. A helyzetet tovább élezte, hogy többen közülük még arról is beszéltek, hogy a választásokig nem szabad nyilvánosságra hozni a párt valódi terveit.

A Tisza Párt politikusai és szakértői a saját szavaikkal ismerték el, hogy megszorításokra készülnek
 Magyar Péter pártjának a politikusai és szakértői az elmúlt hónapokban saját megszólalásaikban beszéltek adóemelésekről, nyugdíjcsökkentésről és a rezsicsökkentés kivezetéséről, miközben a párt hivatalosan tagadja egy megszorítócsomag létezését. A Tisza Párt szakértői közül többen is nyíltan kimondták, hogy a terveket a választások utánra kell tartogatni, mert azok felvállalásával nem lehetne választást nyerni.Fotó: Bodnár Boglárka / MTI 

A Tisza Párt politikusai és szakértői a saját szavaikkal ismerték el, hogy megszorításokra készülnek 

A lap összegyűjtötte azokat a legárulkodóbb mondatokat, amelyek bizonyítják, hogy a tiszások pontosan arról beszéltek az elmúlt hónapokban, mint ami a hatszáz oldalas megszorítócsomagban szerepel.

 

Többkulcsos adó, de csak a választás után

Az adózás kérdésében Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumon nyíltan érvelt a progresszív adórendszer mellett. Ezt követően Tarr Zoltán, a párt alelnöke már arról beszélt, hogy erről a választásokig nem lehet beszélni:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk […] Most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, akkor magyarázkodok […]. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. […] Választást kell nyerni, utána mindent lehet. „

Hasonló gondolatot fogalmazott meg Magyar Péter is, amikor arról beszélt: nem lehet választást nyerni adóemelések nyílt felvállalásával. A párthoz kötődő közgazdász, Bokros Lajos pedig elkerülhetetlennek nevezte a többkulcsos szja bevezetését – olyan formában, amely szinte szó szerint visszaköszön a kiszivárgott csomagban.

Bokros ezt mondta: 

Hosszabb távon mindenképp Magyarországon is már egy többkulcsos adórendszer bevezetését fogja előirányozni […], a három kulcsnak úgy kéne kinézni, hogy 10-20-30 százalék. […] Meg kell nézni, hogy a maihoz képest több szja-bevételt milyen kulcsokkal és milyen sávhatárokkal lehet beszedni, ez pedig nagyon fontos, mert az szja-bevétel nemzetközi összehasonlításban Magyarországon nagyon kicsi.” 

 

 

Az anyák adómentessége „ócska hazugság”?

A családpolitikát érintő kérdésekben is egységes hang jelent meg. Magyar Péter a többgyermekes anyák szja-mentességét „fenntarthatatlan ócska hazugságnak” nevezte, míg Surányi György és Bokros Lajos egyaránt arról beszéltek, hogy egy új kormánynak hozzá kellene nyúlnia ezekhez a kedvezményekhez. 

Bokros Lajos a többgyermekes édesanyák szja-mentessége kapcsán pedig azt mondta: ,

Ezt az adórendszert még megterhelik a kedvezmények és mentességek, ahol a leggonoszabb változás most történik, azáltal, hogy bevezetik a 3 gyerekes anyáknak az élethosszig tartó szja mentességét.”  

Petschnig Mária Zita szintén bírálta az anyák adómentességét és a családi adó-visszatérítéseket. A kiszivárgott programban az anyák adómentessége már nem is szerepel – a kedvezmények megvágása viszont annál inkább.


Nyugdíjcsökkentés és privatizáció

A nyugdíjrendszer átalakítása szintén központi elem a tiszás szakértőknél. Simonovits András szerint a rendszer túl bőkezű, csökkenteni kellene az induló nyugdíjakat és az adókedvezményeket, miközben a Nők40 programot is megszüntetné. 

Simonovits azt közölte: 

Ostoba a Nők40 program […], ha én lennék a miniszterelnök, a Nők40-et igénybe vevők járulékmentességét megszüntetném […], a Nők40-et Nők43-ra változtatnám”. 

Bokros Lajos és Petschnig Mária a 13. havi nyugdíj ellen érvelt, a kiszivárgott csomag pedig a rendszer privatizációját vetíti előre, ami a 13. és 14. havi juttatások eltörlését jelentené.

Bokros Lajos egy háttéreseményen korábban így fogalmazott: 

Ezt (a 13. havi nyugdíjat) nagyon nehéz lenne mondjuk visszavenni, és biztos, hogy ezzel nem lehet választás nyerni, hogy na, én meg akarom szüntetni a 13. havi nyugdíjat.” 

A volt szocialista pénzügyminiszter emellett egy interjúban arról is beszélt, hogy emelni kellene a nyugdíjkorhatáron. 

A Rezsicsökkentés „humbug”

A rezsicsökkentést a Tisza vezetői és szakértői szintén támadják. Magyar Péter „humbugnak” nevezte. Surányi György szerint is eljöhet a pillanat, amikor meg kell kérdőjelezni a rendszert – összhangban a brüsszeli elvárásokkal.

Gerzsenyi Gabriella uniós képviselő pedig korábban  ezt közölte:

Számtalanszor leírtam jómagam is még brüsszeli tisztviselőként, hivatalos jelentésekben, hogy a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni.”

Magyar Péter véleménye 3:27-től:

 

„Előbb nyerni kell”

A legárulkodóbb mégis az, hogy a megszorítások eltitkolását többen nyíltan vállalták. 

Tarr Zoltán alelnök azt mondta: 

Nem fogok minden elmondani, mert akkor megbukunk.” 

Ruszin-Szendi Romulusz pedig azt mondta:

Először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. […] Most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.” 

 Bod Péter Ákos pedig elemzőként nyíltan kimondta: a Tisza megszorításokra készül, ezért „bölcsen nem beszél róla”.

 

A Magyar Nemzet értékelése szerint az egymásra rímelő nyilatkozatok és a kiszivárgott dokumentum alapján egyre nehezebb fenntartani a tagadást Magyar Péterék részéről. A kép egyértelmű. A Tisza Párt megszorításokra készül, amit a saját szereplői a választásokig el akarnak titkolni.

 

 

