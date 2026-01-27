Csúnyán benézett valamit a Tisza Párt, sehogy se jön ki a matek

Az elmúlt évtizedek legnagyobb bérfejlesztése zajlik a közszférában, ami egyértelműen cáfolja a Tisza Párt állítását a közszolgáltatások összeomlásáról. Erről is beszélt az Origo Számháború podcastműsorának a legutóbbi adásában Szalai Piroska. A miniszterelnöki főtanácsadó szerint a Tisza Párt politikusait nem érdeklik a számok, mert azokkal amúgy is hadilábon állnak.

Soha nem látott nagyságrendű bérfejlesztés zajlik a magyar közszférában – többek között erről is beszélt Szalai Piroska, a miniszterelnök főtanácsadója a Számháború legújabb adásában.

Szalai Piroska szerint semmi alapja nincs annak, hogy a Tisza Párt az állítólagosan túl alacsony fizetések miatt összeomló közszolgáltatásokat vizionál

A műsorban elhangzott, hogy a Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint novemberben a bruttó átlagkereset Magyarországon 8,9 százalékkal, nominálisan 756 400 forintra, míg a nettó átlagkereset 10,2 százalékkal, 525 900 forintra emelkedett.

Szalai Piroska ezzel összefüggésben arra mutatott rá, hogy a keresetek alakulásában semmi meglepő nincs. Az év utolsó két hónapjában rendre megemelkedik a bruttó és a nettó kereset, mivel ilyenkor fizetik ki a cégek az év végi prémiumokat, bónuszokat, ami mindig feljebb húzza a bérdinamikát. A miniszterelnöki főtanácsadó szerint ugyanakkor az igazán örvendetes, hogy a nettó keresetek hónapok óta jobban emelkednek, mint a bruttó keresetek, aminek az az oka, hogy tavaly júliusban életbe lépett a családi adókedvezmények emelése, illetve később októberben pedig a háromgyermekes anyák szja-mentessége. Ezzel ráadásul nincs vége a folyamatnak, mivel 2026. január elsejével ugyanis a családi adókedvezmény újabb emelése, illetve a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége is életbe lép.

A szakértő ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy nemcsak az átlag, hanem a hazai bérhelyzetet jobban leíró mediánkeresetek is dinamikusan emelkednek, sőt, jobban nőttek az utóbbi időben, mint az átlag.

A felzárkózás nagyobb volt, mint a felső kategóriák növekedése, és ez így zajlik már 2010 óta”

– mondta Szalai Piroska, hozzátéve, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem nagyon volt olyan év, amikor a magasabb jövedelmi sávba tartozók fizetése nagyobb mértékben emelkedett volna. Így volt ez akkor is, amikor a kormány az orvosi béreket rendezte, illetve 2024-ben a tanárok béremelésének évében is. A főtanácsadó az utóbbi kapcsán jelezte, hogy a magyar pedagógusok mostanra már a nemzetgazdasági átlag fölött keresnek, miután:

először 27,

tavaly 20,

idén pedig 10 százalékkal emelkedtek a pedagógusbérek.

Többször elmondtam és egyre inkább beigazolódik, hogy a tiszásokat nem érdeklik, hogy milyenek a számok. Valami mesét elgurítanak, mondanám, hogy a hantagolyót elgurítják és azzal próbálnak érvelni. Soha nem az objektív konkrétumokat nézik”

– figyelmeztetett Szalai Piroska annak kapcsán, hogy a Tisza Párt a túl alacsony fizetések miatt összeomló közszolgáltatásokat vizionál.