Úgy tűnik, vidéken sem érdekel senkit a Tisza Párt

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egyre kevesebb érdeklődőt vonzanak a Tisza Párt vidéki eseményei, a részvételi létszám folyamatosan csökken. Még a fővárosi aktivisták szervezett utaztatása sem hozott áttörést, így végül a háborúellenes rendezvények követését is feladták. Információink szerint teljes kudarcba torkollott Magyar Péterék azon próbálkozása, hogy a budapesti központú szerveződést országos hálózattá bővítsék.
tisza pártmagyar pétervidék

Teljes kudarcba torkollott Magyar Péterék azon próbálkozása, hogy a budapesti központú szerveződést országos hálózattá bővítsék – számol be a Magyar Nemzet. A Tisza Párt eredetileg nagyra törő tervekkel indult: egy fővárosból irányított kezdeményezésből országos civil mozgalmat akartak létrehozni, amely a vidéki lakosságot is megszólítja és bevonja a közéletbe. A valóság azonban gyorsan felülírta az elképzeléseket. Több vidéki helyszínen is világossá vált, hogy a helyi közösségek nem tudnak azonosulni a budapesti, urbanizált aktivista szemlélettel, és nem alakult ki érdemi kapcsolat a központ és a vidék között.

Ásítozás fogadja a Tisza Pártot vidéken (Forrás: Magyar Nemzet)
Ásítozás fogadja a Tisza Pártot vidéken

Kezdetben a vidéki tiszás aktivisták még komolyan vették a fórumokat, ám idővel súlyos kimerültség lett úrrá rajtuk, utánpótlás pedig nem volt. Ennek következtében egyre kevesebben vállalták a részvételt, még akkor is, ha a rendezvényeket erőteljesen hirdették. Ugyanez a helyzet állt elő a háborúellenes gyűlések követésekor is.

A párt vezetésének be kellett ismernie, hogy a vidéki nagyvárosok jelentős részében sem képesek érdemi mozgósításra, több helyszínen pedig nyílt kudarcba fulladtak a fórumok.

Nem csupán külső okok vezettek a visszahúzódáshoz. Több tiszás aktivista is arról beszélt, hogy a szervezeten belül hiányoznak az egyértelmű döntési mechanizmusok, miközben a vidéki koordinátorok nem kapják meg a szükséges támogatást. 

 

