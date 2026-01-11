Kiskorú gyerekeknek szerveznek felvételi felkészítőket a Tisza Sziget aktivistái

A Tűzfalcsoport blog vette észre, hogy 2025 áprilisában a márianosztrai Tisza Sziget gyerekeknek tett közzé egy meglehetősen érdekes felhívást. Azt írták, hogy “pártállástól függetlenül jelentkezhet bárki, de a “felajánlás” egy Tisza-sziget tagtól érkezett. Bátran jelentkezzetek!” Most pénteken egy újabb, hasonló bejegyzés jelent meg a több, mint 5000 taggal rendelkező Pest Megyei Tisza Sziget nyilvános Facebook csoportjában.



Tisza Szigetes aktivisták tartanak felvételi felkészítőt gyermekeknek. Forrás: Tűzfalcsoport

Jogszabályba ütközhetnek a Tisza-akciók

A fenti posztot közzétevő S. Zsófia mindezt a “Főnix Újlipótvárosi TISZA Sziget társaságában” tette meg, emeli ki a Tűzfalcsoport. A felhívásban ráadásul azt írják, hogy a felkészítést az Újlipótvárosi Főnix Tisza Sziget önkéntesei tartják, akik “tapasztalt, barátságos szaktanárok”. Bár ezt a felkészítőt is “pártfüggetlenként” hirdették meg, S. Zsófia néhány hete még a Szily Nóra-Magyar Péter interjút dicsérte.

A blog szerint a fenti akciók jogszabályba ütközhetnek. "Az alapvető jogok biztosa és helyettesei egy 2019-es állásfoglalásban rögzítették, hogy az Alaptörvény kimondja, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz, a szülőknek pedig joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést" - olvasható az indoklás. A Tűzfalcsoport szerint a fiatalkorúak kampányeszközként való felhasználása éppen ezt a jogot sérti meg, "teszi a gyermeket a jog alanyából a pártpolitika tárgyává."