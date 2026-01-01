Az új évre fordulva állva maradt a Tisza

Mozgalmas év várható 2026-ban a magyar belpolitikában, hiszen április közepén választásokat tartanak. Már az óév utolsó hónapjai is a választási kampány jegyében teltek, ami a következő hónapokban még felfokozottabb lesz – számol be legújabb írásában a Magyar Nemzet.

Tovább apad a Tisza Fotó: Facebook/duol

A hivatalos kampányidőszak, csak 50 nappal a választások előtt kezdődik, de a pártok addig se fognak tétlenkedni. Minden azon múlik, hogy hogyan sikerül mozgósítani a szavazókat, illetve sikerül-e további szavazókat megnyerniük maguknak.

A kormányoldal magabiztosan kezdheti 2026-ot

A Fidesz–KDNP már 2025 tavaszán megkezdte a mozgósítást, először a Harcosok Klubja, majd nyáron a digitális polgári körök (DPK) mozgalom indult el. Mint ismert, nemrég öt városba látogatott el a digitális polgári körök háborúellenes országjárása.

november 15-én Győrben,

november 29-én Nyíregyházán,

december 6-án Kecskeméten,

december 13-án Mohácson,

december 20-án pedig Szegeden

találkoztak a résztvevők.

Nyílik az olló

A 2022-es választás eredményét legpontosabban előre jelző Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint magabiztos előnnyel vezet a Fidesz–KDNP a Tisza Párt előtt. A kormánypártok hónapról hónapra erősödnek, és 2025 végére 13 százalékpontra növelték előnyüket, így kedvező pozícióból kezdhetik a 2026-os évet.

Egy most vasárnap tartott választáson hárompárti parlament alakulna: a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett kizárólag a Mi Hazánk Mozgalom (5 százalék) lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt.

A Tisza Párt kudarcos éve

A folyamatos botrányok miatt Magyar Péter gyenge helyzetből indulhat neki a kampányhajrának. Nem tudott a napirendet meghatározó témával előállni, a vele kapcsolatos hírek pedig előnytelenek voltak: az adatszivárgás az aktivistáit és anyagi támogatóit, a Tisza-adó pedig a választóit bizonytalanította el.

A Tisza Párt a mozgósítási versenyben is alulmaradt a Fidesszel szemben. Ezt jól mutatja, hogy Mohács kivételével Magyar Péter is megjelent azokban a városokban, ahol a nemzeti oldal háborúellenes gyűlést tartott. Azonban a rendezvények hatalmas kudarcot jelentettek, a Tisza vezérére alig pár száz ember volt kíváncsi.

A teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán ide kattintva olvasható.