Kibújt a szög a zsákból: elvágná hazánkat az orosz olajtól a Tisza új gazdasági vezetője

Az elhibázott brüsszeli energiapolitikát fújja Kapitány István – közölte Bóka János. A miniszter rámutatott, nem kérdés, a Tisza új gazdaságpolitikusa kiszolgálná a brüsszeli érdekeket, ami egyet jelent azzal, hogy: megszűnne a rezsicsökkentés, drasztikusan emelkednének a családok energia- és fűtésszámlái, valamint elszabadulna az üzemanyag ára is.
bóka jánostiszaKapitány István

Kibújt a szög a zsákból. A Tisza új gazdasági vezetője már az első munkanapján világossá tette, hogy megszüntetné Magyarország hozzáférését az olcsó orosz energiához – hívta fel a figyelmet Bóka János, miután Kapitány István, a Shell egykori globális alelnöke az ATV műsorában az orosz kőolajról és gázról való leválás kérdésére azt mondta, meg kell találni ennek a praktikus megoldását, szerinte Magyarországnak van lehetősége rá, hogy különféle forrásokból szerezzen be. 

Tisza új gazdasági vezetője
A Tisza új gazdasági vezetője, Kapitány István az elhibázott brüsszeli energiapolitikát fújja (Fotó: Facebook)

A Tisza új gazdasági vezetője kiszolgálná a brüsszeli érdekeket

A miniszter megjegyzi, a megszólalás mögött világosan felismerhető az elhibázott brüsszeli energiapolitika minden eleme. Az európai uniós ügyekért felelős miniszter emlékeztet:

a háború kitörése óta azért küzdünk, hogy Magyarországot távol tartsuk az uniós energiapolitikai döntések káros következményeitől.”

– Az orosz gáz és kőolaj jelenti ma Magyarország számára a legolcsóbb energiaellátást. Ha ezt elzárják, annak azonnali és súlyos következményei lennének: megszűnne a rezsicsökkentés, drasztikusan emelkednének a családok energia- és fűtésszámlái, valamint elszabadulna az üzemanyag ára is. Még az IMF szerint is gazdasági válságot eredményezne egy ilyen lépés – figyelmeztetett.

Bóka János egyben megjegyezte, aki ezt akarja, az a magyar családok megélhetését veszélyezteti. 

Elég egyszer rossz döntést hozni. A Fidesz a biztos választás

– mutatott rá a miniszter.

 

