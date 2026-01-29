A Tisza új külpolitikai vezetője is mielőbbi NATO-tagságot akar Ukrajnának

A Mandiner arra hívja fel a figyelmet, hogy Tisza Pártnak a külügyminiszter-jelöltje, Orbán Anita deklaráltan maximálisan elkötelezett amellett, hogy Ukrajna a lehető leghamarabb a NATO tagja lehessen.

Újabb lényeges részlet derült ki Magyar Péter pártjának a külpolitikai irányvonaláról. Orbán Anita, a Tisza Párt frissen bemutatott külpolitikai vezetője ugyanis nyíltan támogatja Ukrajna NATO-tagságát, amiről hosszasan ír is a saját könyvében

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A Tisza új külpolitikai vezetőjének álláspontja szerint Ukrajna NATO-tagsága stratégiai cél kell legyen

Magyar Péter múlt héten jelentette be, hogy a Tisza Párt külpolitikai vezetője Orbán Anita lesz. Korábban már kiderült róla, hogy tagja a Soros György által alapított European Council on Foreign Relationsnek (ECFR) globalista szervezetnek, ahol többek között Soros Györggyel, Alex Sorossal, Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal dolgozik együtt.

Orbán Anita külpolitikai nézetei részletesen megismerhetők Power, Energy, and the New Russian Imperialism című könyvéből, amelyben a brüsszeli és washingtoni külpolitikai gondolkodás alapvetéseit mutatja be. A kötet egyik kulcseleme Ukrajna integrációja nemcsak az Európai Unióba, hanem a NATO-ba is.

Orbán Anita világosan fogalmaz:

Finally, Washington also needs to promote democracy in Belarus and Ukraine, offering them NATO membership if necessary.”

Vagyis Orbán Anita szerint Washingtonnak szükség esetén NATO-tagságot kell kínálnia Ukrajnának és Fehéroroszországnak úgymond a demokratikus átalakulásuk előmozdítása érdekében.

Orbán Anita álláspontja nem új keletű. Már a doktori disszertációjában is hasonló érvrendszert épített fel.

„A Tankok elmentek, a Gazprom visszatért” című munkájában azt fejtegette, hogy Oroszország energián és gazdaságon keresztül geopolitikai eszközökkel gyakorol nyomást a nála kisebb, védtelenebb államokra. Ebből vezeti le azt a következtetést, hogy Ukrajna számára az EU- és NATO-tagság jelentené a stratégiai védelmet.