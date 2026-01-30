Gyanúsan sok a nevetős fej – éjszakáznak a tiszás chatbotok?

Figyelem! Az igazság ennyire zavarja a tiszásokat. Éjfél és a hajnali órák között 500(!) tiszás nevető fej jelent meg a tiszás ellenfelemről, Bujdosó Andreáról szóló tegnapi posztomnál, kommentben megtalálod – írta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében.

Bujdosó Andrea Kapitány Istvánhoz és Orbán Anitához hasonlóan nyugati energiacégtől érkezett a Tisza Pártba

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

A bejegyzés fotóval bemutatja, hogy Bujdosó Andrea Kapitány Istvánhoz és Orbán Anitához hasonlóan nyugati energiacégtől érkezett a Tisza Pártba. „Véletlenül” mindannyian pont most és egyszerre érkeztek. Azért akarják Magyarországot leválasztani az orosz olajról és gázról, mert a korábbi, jelenlegi (?) munkaadóiknak akarnak üzletet csinálni. Brüsszelt, az energiacégeket és a multikat képviselik, nem a magyar embereket. Az igazság annyira zavarja a tiszásokat, hogy minden erővel támadják.

Vagy több száz tiszás olvassa hajnali kettőkor a posztjaimat, vagy rámküldték az álprofilokat. Döntsék el. Egy biztos. Üzenem a tiszásoknak: az igazságot nem lehet elhallgattatni! Az igazságot minden nap el fogom, el fogjuk mondani. Nem félünk tőletek! Mi – Orbán Viktor vezetésével – nemet mondunk a brüsszeli parancsokra, és megvédjük a magyar érdekeket, így a rezsicsökkentést is – hangsúlyozta Menczer Tamás.