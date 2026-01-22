A tiszás energetikai szakértő nekiment a rezsistopnak is

Friderikusz Sándor műsorában tavaly decemberben szemfényvesztésnek nevezte a rezsicsökkentést Holoda Attila.

Holoda Attila, a Tisza Párt energetikai szakértő nekiment a rezsistopnak is

(Fotó: MTI/Soós Lajos)

Ahogy arról korábban olvashattunk, hogy Holoda Attila alapító tagja volt az egyik Tisza Sziget aktivista csoportnak Holoda Attila energiaügyi szakértő, amely egyébként a „Feláldozható Médiamunkások” Tisza-szigete nevet viseli.

A Klubrádió „Megbeszéljük” című műsorában

most már a rezsistopot is bírálta élesen a balliberális szakértő,

kritikai éllel elképzelhetőnek tartotta, hogy a rendszer terheit részben az ipari fogyasztókra hárítják át, ráadásul Holoda Attila külön problémának nevezte az átalánydíjas elszámolást, ahol a túlfogyasztás sokszor csak hónapokkal később derül ki.

A Tisza Párt szakértője azt is elismerte a műsorban, hogy sok támadást kap, mert a rezsicsökkentés ellen van – olvasható a Tűzfalcsoport bejegyzésében.