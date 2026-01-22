Hírlevél
Holoda Attila

A tiszás energetikai szakértő nekiment a rezsistopnak is

Korábban szemfényvesztésnek nevezte a rezsicsökkentést is Holoda Attila. A Tisza Párt szakértője azt is elismerte egy műsorban, hogy sok támadást kap, mert a rezsicsökkentés ellen van.
Holoda AttilaTisza Pártballiberálisoktisza pártiBALLIBERÁLIS TÁMADÁSOKTisza-szigetrezsicsökkentés

Friderikusz Sándor műsorában tavaly decemberben szemfényvesztésnek nevezte a rezsicsökkentést Holoda Attila.

Holoda Attila, a Tisza Párt energetikai szakértő nekiment a rezsistopnak is (Fotó: MTI/Soós Lajos)
Holoda Attila, a Tisza Párt energetikai szakértő nekiment a rezsistopnak is
(Fotó: MTI/Soós Lajos)

Ahogy arról korábban olvashattunk, hogy Holoda Attila alapító tagja volt az egyik Tisza Sziget aktivista csoportnak Holoda Attila energiaügyi szakértő, amely egyébként a „Feláldozható Médiamunkások” Tisza-szigete nevet viseli. 

A Klubrádió „Megbeszéljük” című műsorában 

most már a rezsistopot is bírálta élesen a balliberális szakértő,

kritikai éllel elképzelhetőnek tartotta, hogy a rendszer terheit részben az ipari fogyasztókra hárítják át, ráadásul Holoda Attila külön problémának nevezte az átalánydíjas elszámolást, ahol a túlfogyasztás sokszor csak hónapokkal később derül ki. 

A Tisza Párt szakértője azt is elismerte a műsorban, hogy sok támadást kap, mert a rezsicsökkentés ellen van – olvasható a Tűzfalcsoport bejegyzésében.

Orbán Balázs: Magyar Péter a rezsistop kapcsán is csak ködösít és kamuzik

 

 

