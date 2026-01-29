Újabb volt tiszás tálalt ki – olyat mondott, ami aláássa a Tisza Pártot

Újabb volt tiszás politikus állt elő súlyos állításokkal a Tisza Párt belső viszonyairól. Járdány Vanda, Abony önkormányzati képviselője közösségi oldalán jelentette be, hogy kizárták a pártból, a döntését pedig egy éles hangú bejegyzésben indokolta – derült ki a Magyar Nemzet legújabb cikkéből.

Újabb volt tiszás tálalt ki: nem tűrik az ellenvéleményt, egymást tapossák a pozíciókért Fotó: Facebook

Sem emberileg, sem politikailag nem tudtam és nem tudok közösséget vállalni olyan személyekkel, akik »kivégzőosztag« módszerekkel taposnak el másokat egy vélt vagy valós pozíció érdekében

– írta Járdány Vanda, aki korábban országgyűlési képviselőjelölt-aspiránsként is szerepelt a Tisza környezetében.

A politikus szerint kizárása nem egyedi eset. Felidézte, hogy több térségben is olyan szereplőket emeltek pozícióba, akikhez nem kívánt csatlakozni, és miután ezt nyilvánosan is jelezte, több társával együtt eltávolították a mozgalomból.

Állítása szerint a belső konfliktusok során személyeskedő támadások, lejárató kampányok és megfélemlítő módszerek is megjelentek.

A Tisza Párt körüli feszültségeket erősíti, hogy nemrég több Cegléd környéki Tisza-sziget is elhatárolódott a Pest vármegyei 14. választókerület tiszás jelöltjétől. Közleményükben azt írták: nem kívánnak részt venni a kampányban, és egyértelművé tették, hogy sem politikai felhatalmazást, sem támogatást nem adtak olyan szereplőknek, akik a Tisza nevében lépnek fel.

Járdány Vanda (Forrás: Facebook)

Néhány nappal korábban egy másik volt tiszás aktivista is hasonló okokra hivatkozva távozott. Nyilvános nyilatkozatában arról beszélt, hogy nem volt hajlandó támogatni egy kirekesztő, másokat lejárató belső csoportot, és súlyos kérdéseket vetett fel a mozgalom működésével és az adományok kezelésével kapcsolatban is.