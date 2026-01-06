A tiszás tanácsadó, Kéri László a Klubrádió adásában arról beszélt, hogy szerinte az ellenzéki közvélemény-kutatások által mutatott kép nem tükrözi a tényleges politikai erőviszonyokat.

Kéri László a Klubrádió Reggeli gyors című műsorának volt a vendége hétfőn. A beszélgetés végén a tiszás tanácsadó olyan megállapítást tett, amely alaposan meglephette a műsor balliberális hallgatót. Fotó: Földi Imre / MTI

A tiszás tanácsadó súlyos vallomása ledermesztette a Klubrádió hallgatóit

A klubrádió adásának a második felében Szénási Sándor kérdéseire válaszolva Kéri László arról beszélt, hogy az ellenzéki várakozások és a választói percepciók között ellentmondás van, mert sok mérés a Tisza előnyét mutatja, a választók jelentős része mégis a Fidesz győzelmére számít.

A politológus véleménye szerint a választás eredményét éppen ezért most nem lehet előre látni. A választás eredménye az az egyéni választókörzetekben fog eldőlni. A választás végső kimenetelét pedig így feltehetően az a 10–15 százaléknyi bizonytalan szavazó határozhatja majd meg, akik még nem kötelezték el magukat egyik oldal mellett sem.