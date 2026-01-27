A tiszások az ukránok mellé álltak, fáj nekik hogy behívatták a nagykövetet

A tiszás Orbán Anitának fáj, hogy Szijjártó Péter bekérette az ukrán nagykövetet… A Tisza megint az ukránok mellé állt. Orbán Anita teljesíti a brüsszeli parancsot. A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek – írja Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Orbán Anita, a párt külügyi szakértője (Fotó: Facebook/Orbán Anita)

Mint ismert, Orbán Viktor hétfőn jelentette be, hogy a hazánkat ért ukrán fenyegetések miatt utasítást adott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek az ukrán nagykövet bekéretésére. A múlt héten ukrán politikai vezetők, sőt maga az elnök is durván sértő és fenyegető üzenteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben.