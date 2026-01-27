A tiszások az ukránok mellé álltak, fáj nekik hogy behívatták a nagykövetet

Újra Brüsszel és Kijev oldalára állt a Tisza Párt: míg a magyar kormány határozottan fellépett a hazánkat érő ukrán fenyegetésekkel szemben, addig a tiszás Orbán Anita a bekéretett ukrán nagykövet miatt háborog. Menczer Tamás szerint ez nem véletlen: a Tisza nem tud és nem is akar nemet mondani Brüsszelnek, inkább teljesíti az onnan érkező politikai parancsokat – még akkor is, ha ez Magyarország érdekeivel megy szembe.
A tiszás Orbán Anitának fáj, hogy Szijjártó Péter bekérette az ukrán nagykövetet… A Tisza megint az ukránok mellé állt. Orbán Anita teljesíti a brüsszeli parancsot. A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek – írja Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Mint ismert, Orbán Viktor hétfőn jelentette be, hogy a hazánkat ért ukrán fenyegetések miatt utasítást adott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek az ukrán nagykövet bekéretésére. A múlt héten ukrán politikai vezetők, sőt maga az elnök is durván sértő és fenyegető üzenteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!