A tiszások érzik a vereséget, nem mentek el Menczer Tamás fórumára

„50 millió forint, 266 aláírás. Felújítjuk Perbálon a Petőfi utcát és a lakótelepi bekötőutat. Remek hangulatú, nyílt fórum volt, sok minden szóba került, sok mindent megbeszéltünk. Tiszások nem jöttek, érzik a vereséget” – mondja Facebook-videójában Menczer Tamás.

Fotó: Vajda János Forrás: MTI

Mint korábban megírtuk, a Fidesz kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán jelentette be, hogy nyilvános vitára és lakossági fórumra hívja a választókörzetében induló tiszás ellenfelét, mivel Magyar Péter pártja a helyi fideszes fejlesztések bejelentéseire eddig csak gúnyolódó, nevető fejekkel volt képes reagálni a Facebookon.