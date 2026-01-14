Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: megindulnak a német katonák a határukon túlra

Sport

Varga Barnabást ismét pályára küldték, hogy az AEK Athén elkerülje a szégyent

magyar péter

A tiszások érzik a vereséget, nem mentek el Menczer Tamás fórumára

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Tiszások nem jöttek, érzik a vereséget” – tájékoztatott Facebook-videójában Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán jelentette be, hogy nyilvános vitára és lakossági fórumra hívja a választókörzetében induló tiszás ellenfelét, mivel Magyar Péter pártja a helyi fideszes fejlesztések bejelentéseire eddig csak gúnyolódó, nevető fejekkel volt képes reagálni a Facebookon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyar péterTisza Pártmenczer tamás

„50 millió forint, 266 aláírás. Felújítjuk Perbálon a Petőfi utcát és a lakótelepi bekötőutat. Remek hangulatú, nyílt fórum volt, sok minden szóba került, sok mindent megbeszéltünk. Tiszások nem jöttek, érzik a vereséget” – mondja Facebook-videójában Menczer Tamás.

Menczer Tamás, Tisza, Tiszások
Fotó:  Vajda János Forrás: MTI

Mint korábban megírtuk, a Fidesz kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán jelentette be, hogy nyilvános vitára és lakossági fórumra hívja a választókörzetében induló tiszás ellenfelét, mivel Magyar Péter pártja a helyi fideszes fejlesztések bejelentéseire eddig csak gúnyolódó, nevető fejekkel volt képes reagálni a Facebookon.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!