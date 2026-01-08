Koncz Zsófia: Tízszer annyit fordít a kormány a bölcsődékre, mint 15 évvel ezelőtt

Koncz Zsófia videóüzenetében kiemelte, hogy az elmúlt 15 évben a kormány szakított a vidéket és a kistelepüléseket háttérbe szorító politikával. A bölcsődefejlesztések területén tudatos irányváltás történt: olyan településeken építettek bölcsődéket, ahol korábban nem voltak.

Ma már 930 olyan településen működik bölcsőde, ahol 2010-ben még nem volt”

– jelentette ki az államtitkár.

Koncz Zsófia, a KIM családokért felelős államtitkára (j4), mellette Orosz József polgármester (b4) és Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője (b3) a Tündérkert Református Bölcsőde átadóünnepségén a Heves vármegyei Nagytályán, 2025. június 12-én (Fotó: MTI/Komka Péter)

Kifejtette, hogy az elmúlt másfél évtizedben egymillió új munkahely jött létre Magyarországon, és 4,7 millió ember dolgozik. Ezzel párhuzamosan jelentősen nőtt a nők foglalkoztatottsága is, a 3 év alatti gyermeket nevelő, 25 és 49 év közötti anyák körében 67-ről 80 százalékra.

Ezért is van szükség a bölcsődékre, amelyek segítenek összehangolni a családi életet és a munkát”

– mondta.

A kormány 15 év alatt megduplázta a bölcsődei férőhelyek számát, ma már több mint 70 ezer férőhely áll rendelkezésre. „Az intézmények és szolgáltatások száma négy és félszeresére nőtt, és ma már több mint 1200 településen biztosított a bölcsődei ellátás. Míg 2010-ben csak minden tizedik településen volt elérhető, ma már minden harmadikon, valamint az ország minden járásában elérhető a bölcsődei szolgáltatás” – hangsúlyozta.