Rendkívüli

Megszólalt Dudás Miklós nagyapja – felkavaró dolgokat állít unokája haláláról

Gyász

Meghalt Sergio J. Ramos

bölcsőde

Koncz Zsófia: Tízszer annyit fordít a kormány a bölcsődékre, mint 15 évvel ezelőtt

A pedagógus munkakörben dolgozó, felsőfokú végzettségű szakemberek az elmúlt években megvalósult pedagógus béremelések folytatásaként 10 százalékos béremelésben részesülnek. A középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, a bölcsődei dajkák és az intézmények működését segítők pedig a szociális szférát érintő egységes, 15 százalékos béremelés keretében kapnak magasabb jövedelmet ettől az évtől kezdve – számolt be Koncz Zsófia, a KIM családokért felelős államtitkára egy Facebook-videóban.
Koncz Zsófia videóüzenetében kiemelte, hogy az elmúlt 15 évben a kormány szakított a vidéket és a kistelepüléseket háttérbe szorító politikával. A bölcsődefejlesztések területén tudatos irányváltás történt: olyan településeken építettek bölcsődéket, ahol korábban nem voltak. 

Ma már 930 olyan településen működik bölcsőde, ahol 2010-ben még nem volt” 

– jelentette ki az államtitkár.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (j4), mellette Orosz József polgármester (b4), Pajtók Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője (b3), Hoór Kálmán építész (b2), Hajdu László református lelkész (j3) és Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke (j2) a Tündérkert Református Mini Bölcsőde átadóünnepségén a Heves vármegyei Nagytályán 2025. június 12-én. MTI/Komka Péter
Koncz Zsófia, a KIM családokért felelős államtitkára (j4), mellette Orosz József polgármester (b4) és Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője (b3) a Tündérkert Református Bölcsőde átadóünnepségén a Heves vármegyei Nagytályán, 2025. június 12-én (Fotó: MTI/Komka Péter)

Kifejtette, hogy az elmúlt másfél évtizedben egymillió új munkahely jött létre Magyarországon, és 4,7 millió ember dolgozik. Ezzel párhuzamosan jelentősen nőtt a nők foglalkoztatottsága is, a 3 év alatti gyermeket nevelő, 25 és 49 év közötti anyák körében 67-ről 80 százalékra. 

Ezért is van szükség a bölcsődékre, amelyek segítenek összehangolni a családi életet és a munkát” 

– mondta.

A kormány 15 év alatt megduplázta a bölcsődei férőhelyek számát, ma már több mint 70 ezer férőhely áll rendelkezésre. „Az intézmények és szolgáltatások száma négy és félszeresére nőtt, és ma már több mint 1200 településen biztosított a bölcsődei ellátás. Míg 2010-ben csak minden tizedik településen volt elérhető, ma már minden harmadikon, valamint az ország minden járásában elérhető a bölcsődei szolgáltatás” – hangsúlyozta.

Koncz Zsófia: Új év, új családtámogatások

Tízszer annyi pénz jut most a bölcsődékre, mint 15 évvel ezelőtt

Emellett a kormány a bölcsődék működtetésére fordított forrásokat is jelentősen növelte. Míg 2010-ben 11 milliárd forint jutott erre a célra, az idei költségvetésben már több mint 110 milliárd forint áll rendelkezésre, ami a tavalyinál mintegy 20 milliárd forinttal több.

Ennek részeként a bölcsődei szakdolgozók bére 2010-hez képest átlagosan az ötszörösére emelkedett.

„A béremelések a mindennapokban is érezhetőek. Egy 30 éve a pályán lévő, középfokú végzettségű bölcsődei dolgozó bére havonta több mint 85 ezer forinttal, egy 20 éve dolgozó bölcsődei dajkáé pedig közel 65 ezer forinttal emelkedik” – hangsúlyozta Koncz Zsófia.

Az államtitkár hozzátette: a bölcsőde nem csupán intézmény, hanem a biztonság, a gondoskodás és az odafigyelés helye, ahol felkészült, elhivatott szakemberek foglalkoznak a gyermekekkel, életük legfogékonyabb időszakában. Az itt kapott figyelem és törődés hosszú távon is meghatározó gyermekeink számára.

 

