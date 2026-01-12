Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány: egymást támadják az ukrán katonák a fronton

Vigyázat!

Rettenetes dolog derült ki sokak kedvenc vitaminjáról: pusztítóbbá teheti a rákot

Tóth Gabi

A világszínvonalú produkció ellenére baloldali gyűlöletcunami célpontja Tóth Gabi

23 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Visszhangzik az internet az énekesnőt érő kritikáktól. Tóth Gabi a Fidesz Kongreszust nyitotta meg előadásával, a produkciót azonban rengetegen támadják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tóth GabiénekFideszFidesz Kongresszusénekes

Tóth Gabi Eye of the Tiger feldolgozása nyitotta a Fidesz Kongresszust január 10-én. 

Tóth Gabi előadása nyitotta a Fidesz Kongresszust. Forrás: Facebook/Borsonline
Tóth Gabi előadása nyitotta a Fidesz Kongresszust. Forrás: Facebook/Borsonline

Tóth Gabi támadások kereszttüzében

A produkció miatt sokan támadják az énekesnőt, a kritikák viszont feltehetőleg inkább politikai állásfoglalását támadják, nem pedig énektudását. Ilyen esetre nem ő az első példa, ugyanilyen jogtalan támadás áldozata volt Muri Enikő, aki a magyar Himnusz előadásával lépett színpadra. Az énekesnő azért került a közbeszéd fókuszába, mert nyilvánosan kiállt a Fidesz és Orbán Viktor mellett, ami miatt kemény kritikákat kapott a közösségi médiában. Megemlítendő Rába Tímea esete is, akit szintén erős kritikával illettek, miután csatlakozott a Fidesz Digitális Polgári Körhöz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!